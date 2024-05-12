Трамп снова заявил, что "окончит войну" РФ против Украины в случае победы на выборах — видео

Бывший президент США и кандидат на предстоящий президентский срок в Америке Дональд Трамп не перестает делать громкие заявления, что он якобы знает, как быстро прекратить войну России против Украины.

Об этом Трамп сказал не очередной встрече со своими избирателями и традиционно не забыл в речи о действующем президенте США Джо Байдене.

"С первого дня, когда мы отберем Белый дом у Джо Байдена, у нас будут четыре величайших года в нашей истории. После того, как я выиграю выборы, еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, я разрешу ужасный конфликт между Россией и Украиной. Я их хорошо знаю", – заявил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп уже не раз заявлял, что знает, как закончить войну в Украине. Так, в мае 2023 года он заверил, что закончит войну за 24 часа, если его выберут президентом США.

В январе 2024 года Трамп сказал, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну, потому что "прекрасно ладит с Путиным".

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы услышать план Дональда Трампа по окончанию войны в Украине через 24 часа.

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