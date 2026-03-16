Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп пытается сформировать международную коалицию для силового разблокирования стратегического Ормузского пролива. А еще американский лидер рассматривает радикальный план захвата острова Харк, что стало бы экономическим нокаутом для иранского режима.

Об этом говорится в статье Axios со ссылкой на четыре источника.

Трамп пытается сформировать международную коалицию для восстановления судоходства через Ормузский пролив и надеется объявить о ее создании позже на этой неделе.

Реклама

Также он рассматривает сценарий захвата ключевого иранского нефтяного терминала на острове Харк. По словам американских чиновников, такой шаг потребует присутствия военных США на земле, если танкеры и дальше будут оставаться заблокированными в Персидском заливе.

Блокировка Ормузского пролива — какие последствия

Цены на нефть и газ продолжают расти, поскольку блокирование Ираном узкого Ормузского пролива затягивается и ограничивает значительную часть мировых поставок сырой нефти.

В то же время Тегеран препятствует экспорту нефти из стран залива, но позволяет беспрепятственный проход танкерам, которые перевозят иранскую нефть, что дает возможность поддерживать ее поставки в Китай и другие государства.

По словам знакомого с ситуацией источника, пока блокада продолжается и поставки нефти из региона ограничены, Трамп не смог бы завершить войну даже если бы захотел.

Реклама

Заявления Трампа по Ормузскому проливу

Трамп 14 марта в заметке в Truth Social заявил, что США вместе с несколькими другими государствами направят военные корабли в залив для восстановления коммерческого судоходства. Он также призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию присоединиться к этой инициативе.

На следующий день Трамп заявил журналистам, что «требует», чтобы страны НАТО и другие импортеры нефти — включая Китай — помогли США гарантировать безопасность пролива.

«Мы говорим с другими странами о патрулировании проливов. Было бы хорошо, если бы другие страны патрулировали вместе с нами. Мы поможем. Мы получаем хорошую реакцию», — сказал президент США.

Он также сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с семью странами. Некоторые из них уже отказались, однако Трамп подчеркнул, что миссия «будет небольшой», поскольку у Ирана осталось «очень мало огневой мощи».

Реклама

Коалиция для разблокирования Ормузского пролива — что известно

По словам одного из американских чиновников, Трамп и высокопоставленные чиновники его администрации провели все выходные в телефонных переговорах, пытаясь собрать многонациональную коалицию. Президент США 15 марта также обсудил эту инициативу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Это стало определенным разворотом, ведь несколькими днями ранее Трамп заявлял, что для участия Британии «уже поздно».

«Это были насыщенные дипломатией выходные между США и европейскими, затоковими и азиатскими союзниками. Главная цель администрации Трампа — сформировать политическую поддержку союзников для группы по Ормузскому проливу», — сказал знакомый с деталями источник.

Пока ни одна страна официально не заявила об участии, но один из высокопоставленных чиновников администрации отметил, что Трамп ожидает объявления поддержки уже на этой неделе. В Белом доме такую инициативу называют «Коалицией Ормуза».

«Большинство этой нефти — не наша, она идет в другие страны. Поэтому если они хотят ее и хотят снижения цены, они должны помочь», — сказал чиновник.

Реклама

Сейчас основная цель переговоров — получить политическое согласие партнеров. Вопрос о том, «кто что и когда отправит», планируют согласовать позже.

Речь идет, в частности, о предоставлении военных кораблей, систем управления и командования, беспилотников и другого военного оборудования. Газета The Wall Street Journal первой сообщила, что Трамп планирует объявить о создании коалиции уже на этой неделе.

Планы Трампа по Ормузскому проливу и острову Харк

Трамп планирует 19 марта обсудить ситуацию вокруг Ирана и безопасный проход танкеров с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи во время ее первого официального визита в Белый дом.

Также президент США давит на Китай, чтобы тот присоединился к коалиции до его предстоящей поездки в Пекин на саммит с президентом Си Цзиньпином в конце месяца. В интервью Financial Times Трамп даже предположил, что может отложить поездку, если Пекин не поддержит инициативу.

Реклама

Один из иранских чиновников заявил CNN, что Тегеран может разрешить безопасный проход танкеров, если нефть будет продаваться в китайских юанях, а не в долларах США.

Трамп также предупредил союзников по НАТО.

«Если не будет ответа или он будет отрицательным, думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», — сказал он FT.

Сейчас США продолжают наносить удары по иранским целям по всей стране, уделяя особое внимание побережью Персидского залива и острову Харк — стратегическому терминалу примерно в 15 милях от иранского побережья, через который проходит около 90% экспорта сырой нефти Ирана.

Реклама

Трамп 13 марта сообщил, что приказал атаковать военные объекты на острове, не затрагивая нефтяную инфраструктуру. Он также заявил, что США «могут ударить еще несколько раз просто для развлечения».

«Никто не должен читать между строк больше, чем объявил президент. Президент не принимал никаких решений по острову Харк», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

В то же время он добавил, что «это может измениться», если процесс разблокирования пролива затянется.

«Президент не собирается сидеть и позволять иранцам диктовать темп конфликта», — отметил чиновник.

Реклама

Захват острова Харк — какие последствия для Ирана

По словам третьего американского чиновника, Трампа привлекает вариант полного захвата острова Харк, ведь это стало бы «экономическим нокаутом режима» — фактически лишило бы Тегеран значительной части финансирования.

Однако такая операция потребовала бы наземного участия войск и могла бы повлечь ответные удары Ирана по нефтяной инфраструктуре в странах Персидского залива, прежде всего в Саудовской Аравии.

«Есть большие риски, есть большие выгоды. Президент еще не на этом этапе, и мы не говорим, что он там окажется», — сказал чиновник.

Известный своей жесткой позицией в отношении Ирана сенатор Линдси Грэм поддержал «решение Трампа перенести войну на остров Харк». Он заявил, что иранская экономика будет «уничтожена», если страна потеряет контроль над этим нефтяным узлом.

Реклама

«Редко в войне враг дает вам одну цель, как остров Харк, которая может кардинально изменить исход конфликта. Кто контролирует остров Харк — контролирует судьбу этой войны», — написал Грэм в соцсети X.

Из-за блокады Ормузского пролива миру грозит голод

Заметим, Financial Times написало, что война на Ближнем Востоке грозит миру новым продовольственным кризисом из-за дефицита удобрений. Иранские атаки и нехватка газа остановили заводы в Катаре и Южной Азии, из-за чего рынок уже недополучил более 1 млн т мочевины, а цены на нее подскочили на 40%. Ситуация критическая, поскольку через заблокированный Ормузский пролив проходит треть мирового экспорта азотных удобрений. Эксперты ООН и аналитики предупреждают, что последствия могут быть тяжелее, чем в 2022 году, что неизбежно приведет к росту уровня голода, особенно в Африке и Азии.

Накануне Трамп призвал страны, импортирующие нефть через Ормузский пролив, присоединиться к операции США против Ирана для его деблокирования. Президент подчеркнул, что поскольку Америка не зависит от этого пути, основную ответственность за безопасность и открытость пролива должны нести именно те государства, которые получают оттуда ресурсы, а США будут лишь оказывать им поддержку.