Трамп собирает в Вашингтоне Совет мира для Газы: более 20 стран и $5 млрд на восстановление

Президент США Дональд Трамп в четверг проведет в Вашингтоне первое заседание Совета мира для Газы с участием более 20 государств.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает Укринформ.

По ее словам, участие в заседании подтвердили представители более 20 стран мира, что, как она подчеркнула, свидетельствует о высоком уровне международного интереса к инициативе.

«Речь идет о более чем 20 странах. Это показывает большой интерес к заседанию. Мы предоставим полный список позже», – отметила Левитт.

Ожидается, что в ходе мероприятия президент США Дональд Трамп объявит об обязательствах стран-участниц выделить более 5 миллиардов долларов на реконструкцию и гуманитарные нужды в секторе Газа.

Кроме финансовой помощи, по словам пресс-секретаря Белого дома, планируется направление тысяч военнослужащих и правоохранителей для развертывания международных стабилизационных сил и полицейской миссии в анклаве.

Комментируя решение Ватикана не приобщаться к инициативе, Левитт назвала его «очень неудачным» и вызывающим «глубокую жалость».

Она также подчеркнула, что администрация Трампа считает Совет мира легитимной международной платформой, к которой уже присоединились десятки стран.

Как сообщалось ранее, устав Совета мира предусматривает, что Трамп будет первым главой исполнительного комитета с правом вето на любые решения.

Международные эксперты отмечают, что требование членства и американский контроль делают участие в этой организации сложной и подрывают серьезность инициативы.