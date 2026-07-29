Трамп собрал в Белом доме Зеленского и Нетаньяху: что стоит за двойными переговорами

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

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Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Оба разговора в Вашингтоне назвали положительными.

Об этом говорится в материале BBC.

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Зеленский и Нетаньяху находились в столице США, в частности, для участия в похоронах сенатора Линдси Грэма, скончавшегося в начале месяца. Он последовательно поддерживал Израиль и выступал за предоставление американской помощи Украине.

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В ходе встречи с Зеленским главной темой стало усиление украинской противовоздушной обороны. Переговоры с Нетаньяху были сосредоточены на Иране и разногласиях между США и Израилем.

Зеленский говорил о ракетах для Patriot

Перед визитом ожидалось, что Зеленский будет призывать Трампа выполнить обещание о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Украина стремится получить больше таких ракет на фоне ужесточения российских атак с применением ударных беспилотников и баллистического вооружения.

После встречи за закрытыми дверями Трамп написал в соцсети Truth Social, что переговоры «прошли очень хорошо».

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Официального сообщения США о новой военной помощи не было. В то же время Зеленский в интервью Fox News заявил, что Трамп согласился предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.

«Он согласился предоставить нам лицензии. Потом я встретился с представителями производственных компаний – мощных военных предприятий США. Надеюсь, мы наладим совместное производство», - сказал президент Украины.

Зеленский также провел встречу с двухпартийной группой американских законодателей. Вскоре после этого Сенат подавляющее большинство поддержал санкции против покупателей российских нефти и газа.

Президент Украины назвал такие ограничения важным сигналом Европы и мощной поддержкой украинского народа.

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Зачем Украине нужны ракеты Patriot

Patriot является одной из немногих систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты, которые Россия все чаще применяет для ударов по украинским городам.

Система может перехватывать ракеты с дальностью полета до тысячи километров. Одна батарея способна одновременно отслеживать до восьми целей и обнаруживать более ста.

В то же время ракеты-перехватчики дорогие: каждая из них, по оценкам, стоит от трех до пяти миллионов долларов.

Зеленский и представители украинской армии ранее заявляли, что Украине необходимы 25 систем Patriot.

Ключевыми вопросами остаются возможное место производства ракет в Украине и сроки запуска такого проекта, чтобы он мог повлиять на ход войны.

Трамп и Нетаньяху обсудили Иран

Вскоре после отъезда Зеленского в Белый дом прибыл Биньямин Нетаньяху. Ожидалось, что его переговоры с Трампом будут в основном посвящены ситуации вокруг Ирана.

В последние месяцы отношения между США и Израилем стали более напряженными. Трамп критиковал Израиль из-за продолжения ударов по Ливану и несоблюдения режима прекращения огня.

После разговора американский президент назвал встречу с Нетаньяху «очень хорошей».

Премьер Израиля заявил, что они достигли взаимопонимания по поводу общей цели — не допустить создания Ираном ядерного оружия.

"Это был один из лучших разговоров, которые я имел с президентом Соединенных Штатов", - сказал Нетаньяху.

После встречи американские военные сообщили о попытке иранских сил атаковать войска США на Ближнем Востоке. По их данным, все ракеты удалось перехватить.

Также военные США заявили, что американские и саудовские силы нанесли удары по поддерживаемым Ираном группировкам в восточном Ираке. Их подозревают в атаках беспилотниками на объекты энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии.

Встреча Зеленского и Трампа - результаты

Напомним, Трамп назвал встречу с Зеленским в Овальном кабинете большой честью и заявил, что переговоры прошли очень хорошо.

Зеленский сообщил, что во время встречи с Трампом они обсудили совместное производство перехватчиков для систем Patriot и активизацию дипломатических усилий для завершения войны. Украинский президент также выразил соболезнования американской стороне из-за смерти сенатора Линдси Грэма.

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