Трамп собрался в рай: президент США сделал неожиданное заявление

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя достойным рая, несмотря на то, что не называет себя идеальным. По его словам, он сделал много добра для "идеальных людей".

Об этом сообщает Clash Report.

Заявление Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассуждал о собственных поступках и жизненном пути.

"Я действительно думаю, что мне, пожалуй, стоит попасть в рай", - заявил Трамп.

В то же время он признал, что не идеально. По словам президента США, несмотря на свои недостатки, он считает, что сделал много хороших дел для других людей.

"Я не идеальный кандидат, но я сделал много добра для идеальных людей", - отметил Трамп.

Такие громкие и самоуверенные высказывания повлекли за собой активные обсуждения, впрочем, они довольно естественны для американского лидера.

Ранее Трамп не исключил возможность баллотироваться на третий президентский срок.

Известно, что это противоречит действующим конституционным ограничениям, запрещающим более двух сроков в должности. По его словам, основной мотив — «опять сделать Америку большой».

«Не знаю, это было бы интересно. Но представьте, если бы скучно стало, если бы я дал вам тот ответ, которого вы ожидаете. Было бы гораздо менее увлекательно. Я делаю это только по одной причине – чтобы снова сделать Америку большой, и именно этим мы сейчас занимаемся», – сказал Трамп.