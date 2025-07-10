Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп соглашается подписать двухпартийный законопроект о санкциях против России, однако только при условии, что сможет самостоятельно решать их дальнейшую судьбу.

Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что действующая редакция законопроекта позволяет президенту отложить срок до 180 дней применения 500-процентного таможенного тарифа в отношении стран, закупающих российскую нефть или уран.

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В то же время администрация Трампа настаивает на изменениях, которые лишили бы Конгресс возможности блокировать решение президента об отмене или ослаблении санкций.

По информации источников, представитель администрации объяснил позицию тем, что нынешняя версия документа позволяет Конгрессу осуществлять чрезмерный контроль над внешнеполитическими решениями главы государства через принятие совместной резолюции о несогласии.

Таким образом, команда Трампа требует вернуть президенту больше полномочий в сфере санкционной политики, в частности, в отношении России.

Ранее сообщалось, что Украина и США обсудили ужесточение противовоздушной обороны и санкций против России.

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Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп признал, что не знает, кто велел остановить поставки оружия Украине. Сам он утверждает, что этого не делал.