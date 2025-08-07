Трамп согласится на встречу с Путиным только при одном условии — NYP

Трамп требует встречи Путина с Зеленским как условие для переговоров / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп встретится с главой РФ Владимиром Путиным только при переговорах кремлевского руководителя с украинским главой Владимиром Зеленским.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп согласится на встречу с президентом России Владимиром Путиным только при условии, что он также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает издание.

Реклама

«Путин должен встретиться с Зеленским, в противном случае встреча не состоится. Место встречи еще не определено», — заявил чиновник Белого дома.

Белый дом не подтвердил встречи Путина и Трампа

Отметим, что 7 августа Москва заявила, что Вашингтон и Кремль «в принципе» договорились о двусторонней встрече Путина и Трампа — лишь через несколько часов после того, как Трамп сам высказался по поводу противоречивого поведения Москвы.

«Достигнут принципиальное согласие относительно проведения двустороннего саммита в ближайшие дни, то есть между президентом Владимиром Путиным и Дональдом Трампом», — заявил помощник Путина Юрий Ушаков, утверждая, что инициатива поступила «от американской стороны».

Однако Белый дом официально не подтвердил эту договоренность — и сам Трамп во время пресс-конференции в среду говорил только о возможной трехсторонней встрече с участием США, России и Украины.

Реклама

При этом Трамп не выразил особого оптимизма по поводу вероятности таких переговоров, отметив, что уже «не раз был разочарован» обещаниями Москвы искать мир.

«Он говорит красиво, а затем бомбит всех», — сказал Трамп, комментируя действия Путина.

Организация двусторонней встречи перед трехсторонней, по мнению Трампа, только дает Путину возможность затягивать время пустыми обещаниями, на что президент США уже неоднократно жаловался.

Накануне он также отметил, что «в течение нескольких недель, возможно, даже раньше» станет ясно, есть ли у Путина серьезные намерения по прекращению войны.

Реклама

«Если состоится, эта встреча станет первой личной встречей Путина и Трампа по возвращении последнего в Белый дом в 2025 году», — пишет издание.

Трехсторонние переговоры могли бы стать настоящим прорывом по пути к прекращению войны в Украине. Ни один мировой лидер, в частности, Джо Байден, до сих пор не смог посадить Россию и Украину за один стол переговоров с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Тем временем в Кремле

А люди в Москве выступают против участия Зеленского в переговорах с Трампом.

«Прежде всего, мы предлагаем сосредоточиться на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главной задачей, чтобы она была успешной и эффективной», — сказал Ушаков.

Реклама

Интересно, что после заявления Кремля о возможной встрече Путина и Трампа, российский фондовый рынок вырос примерно на 4,5%.