Трамп сохраняет статус-кво: на какой максимум может рассчитывать Украина

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп вряд ли станет активным союзником Украины. И по крайней мере, похоже, он не станет активным союзником России. И на данный момент — это, возможно, максимум, на который можно рассчитывать.

Об этом говорится в статье издания Vox.

Трамп, похоже, окончательно отошел от своего громкого обещания завершить войну за 24 часа и вообще теряет интерес к мирным переговорам. Как выразился вице-президент США Джей Ди Вэнс: «Мы более чем открыты к тому, чтобы просто уйти».

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Автор статьи заметил — многое зависит от того, что именно означает это «уйти». Если речь идет о прекращении поставок оружия и передачи разведданных Украине, отмене санкций против России — для Киева это было бы катастрофой, хотя не обязательно фатальной.

«Это не так, что если мы завтра выключим рубильник, украинцы сразу исчезнут, как, думаю, думала эта администрация, когда пришла к власти. Они считали, что имеют гораздо больше рычагов влияния как на Украину, так и на Россию, чем это оказалось на самом деле», — высказался экс-советник Белого дома и Пентагона по вопросам России Джеффри Эдмондс.

Если же президент США просто будет сохранять статус-кво — то есть не будет отменять действующие санкции против Москвы и продолжит поставки уже оплаченного оружия Киеву, – этого может быть достаточно, чтобы украинцы смогли удержать линию фронта хотя бы в ближайшие месяцы.

Издание констатировало, что российская армия постепенно продвигается, но темпы наступления в этом году уже замедляются. Оккупанты также несут десятки потерь за каждый квадратный километр. По одной из недавних оценок, в таком темпе России понадобится 80 лет, чтобы полностью захватить всю территорию Украины.

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Как указано в материале, гораздо большей проблемой для Украины является мобилизация достаточного количества военных для удержания позиций. Впрочем, как отмечают американские командиры, усилия на этом направлении несколько улучшились. В то же время снижение боевого духа — как среди военных, так и среди гражданских — остается вызовом на фоне затяжной войны без четкого завершения.

Россия также сталкивается с проблемами со своими бойцами и все более заметными признаками экономического истощения, ведь продолжает вливать средства в войну против Украины. Таможенные тарифы Трампа имели неожиданный побочный эффект — они уменьшили доходы российского бюджета от продажи нефти.

«До прихода Трампа к власти украинское руководство с определенной осторожностью надеялось, что, несмотря на его симпатии к Путину и скептицизм относительно поддержки Украины, им удастся достучаться до его „транзакционной“ натуры и склонить его на свою сторону. Но эти надежды были слишком оптимистичными: Трамп вряд ли станет активным союзником Украины. И по крайней мере, похоже, он не станет активным союзником России. И на данный момент — это, возможно, максимум, на который можно рассчитывать», — резюмируется в статье.

Какая позиция Трампа по войне в Украине сейчас?

Напомним, после ряда телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые не принесли прорыва, Трамп начал выражать разочарование. Он также дал понять, что может дистанцироваться от переговоров, заявив, что прекращение боевых действий теперь зависит от РФ и Украины.

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После масштабной российской атаки по гражданским объектам в Украине в минувшие выходные риторика президент США резко изменилась. Он назвал Путина «сумасшедшим» и сказал, что РФ «играет с огнем». Несмотря на жесткие высказывания, Трамп не ввел никаких новых санкций и продолжает настаивать на необходимости диалога. Такая тактика вызывает все больше критики в США.

К слову, 28 мая Трамп заявил, что через две недели узнает, серьезно ли Россия настроена на прекращение огня. Если нет — «мы отреагируем немного иначе», сказал глава Белого дома.