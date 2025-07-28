Трамп сократил ультиматум Путину до 12 дней: Зеленский отреагировал

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Решение президента США Дональда Трампа сократить для диктатора РФ Владимира Путина 50-дневный срок на прекращение войны – это четкая позиция, выявленная очень вовремя.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Четкая позиция и выраженная решимость именно вовремя, когда многое может изменить сила ради настоящего мира. Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на спасении жизней и остановке этой ужасной войны", - подчеркнул глава государства.

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Зеленский заявил, что Украина остается преданной миру и будет работать с США, ”чтобы сделать обе наши страны более безопасными, сильными и процветающими”.

Напомним, во время встречи с премьером Британии Киром Стармером президент США Дональд Трамп заявил о сокращении для диктатора РФ Владимира Путина 50-дневного срока на прекращение войны, давшего ранее. Это "приблизительно 10 или 12 дней", говорит глава Белого дома. Причиной называет отсутствие прогресса.

Между тем соратник Трампа, сенатор Линдси Грэм подчеркивает, Путин просчитался относительно Трампа . Республиканец говорит, что полностью понимает разочарование американского лидера в постоянных атаках России на Украину.

Дата публикации 17:10, 28.07.25 Количество просмотров 150 Трамп удивляет новым дедлайном для Путина: Я очень разочарован Путиным и сокращаю 50-дневный срок до...