Трамп сообщил, что будет делать в случае "плохой" встречи с Путиным

Трамп готовится к переговорам на Аляске / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского главу Владимира Путина готовым к заключению соглашения по итогам встречи на Аляске 15 августа.

Об этом Трамп сказал накануне запланированной встречи, которая состоится на Аляске, передает Clash Report.

«Мне кажется, Путин хочет это завершить. Думаю, он собирается пойти на сделку», — отметил Трамп.

В то же время, американский президент сообщил и о том, что будет делать в случае, если переговоры с Путиным не принесут результата.

«Если встреча пройдет плохо, я никому не буду звонить», — сказал Трамп.

По информации The Guardian, что ссылается на разговор Трампа с журналистами Fox News Radio, на решение Путина согласиться на встречу на Аляске могли повлиять угрозы США санкциями Кремлю.

«Все имеет свое влияние», — сказал Трамп, добавив, что вторичные тарифы против Индии «по сути лишили ее возможности покупать нефть у России».

«Конечно, когда вы теряете своего второго по величине клиента и, вероятно, потеряете своего первого, я думаю, что это, пожалуй, играет определенную роль», — сказал он.

Готов ли Трамп экономически стимулировать Путина

Трампа также спросили, готов ли он предоставить России «экономические стимулы» для прекращения боевых действий в Украине, но он отказался ответить, объяснив, что «не хотел бы публично разыгрывать свою карту».

Отметим, он ранее неоднократно заявлял, что у России есть «огромный потенциал» с ценностью в «нефтегазовом секторе, что является очень прибыльным бизнесом». Однако Трамп подчеркнул, что его, прежде всего, интересует «немедленное достижение мирного соглашения».

«Я позвоню Зеленскому»: Трамп раскрыл свой план

По словам Трампа, если его встреча с Путиным будет свидетельствовать о прогрессе, он немедленно позвонит украинскому президенту Зеленскому и организует встречу.

«У нас есть идея относительно трех разных мест», — сказал он, добавив, что «проще всего было бы остаться для этого на Аляске».

«Если это будет плохая встреча (с Путиным — ред.), я никому не буду звонить. Я ухожу домой. Но если это будет хорошая встреча, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам», — рассказал Трамп.

Планирует ли Трамп выйти с Путиным к журналистам

Относительно совместной пресс-конференции с Путиным Трамп ответил уклончиво.

«У меня будет пресс-конференция. Я не знаю, будет ли это совместное мероприятие. Мы даже не обсуждали это. Я думаю, что было бы неплохо сначала провести что-нибудь совместное, а потом разойтись», — сказал Трамп.

Впоследствии он добавил, что проведет пресс-конференцию при любом сценарии, даже если переговоры провалятся.

Тем временем российский глава Путин также допустил, что Москва и Вашингтон могут договориться о контроле над ядерными вооружениями.

Напомним, помощник главы Кремля Путина Юрий Ушаков назвал «центральную тему» саммита на Аляске. Главной темой встречи Путина и Трампа будет урегулирование украинского «кризиса», как сказал Ушаков.