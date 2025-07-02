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Трамп совершает трагическую ошибку: Салливан предостерег от прекращения помощи Украине
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался по поводу решения Белого дома приостановить критические поставки оружия Украине. По его мнению, этот шаг является стратегически невыгодным для США и играет на руку Путину.
Белый дом подтвердил приостановку критических поставок оружия Украине, несмотря на непрерывные атаки России. Это решение разжигает войну и уменьшает вероятность справедливого мира. Президент США Дональд Трамп играет в циничную игру, когда публично заявляет о поддержке Украины, но на самом деле останавливает ранее согласованные поставки оружия.
Такое мнение высказал эксрадник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в авторской статье The New York Times.
Остановка помощи - стратегическая ошибка
«Это лишь подбодрит Россию продолжать свою войну и сделает справедливый мир менее вероятным», – пишет Салливан.
Он объясняет, что США оказывают военную помощь Украине двумя основными способами: через президентские пакеты drawdown (из составов США, пополняемых более новым оборудованием) и Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которая финансирует закупки непосредственно у производителей. Бывший президент Джо Байден санкционировал значительную помощь, но администрация Трампа не объявила о новых пакетах и приостановила текущие поставки.
Белый дом объясняет это опасениями по поводу боеготовности армии США. Однако Салливан исключает этот аргумент, ведь поставки по программе USAI поступают из контрактов, а не из составов Пентагона.
"Администрация, возможно, не хочет об этом говорить, но реальность такова, что президент сворачивает помощь США Украине в сфере безопасности", - заявляет он.
Стратегически это бессмысленно, ведь Путин видит, что американская поддержка Украины уменьшается, и верит, что время на его стороне. Поэтому Россия использует «подходящий момент» и усиливает атаки ракетами и дронами.
Три шага к настоящему миру: предложения Салливана
Чтобы изменить расчеты Путина, Салливан предлагает три важных шага:
Немедленно разблокировать все имеющиеся поставки оружия для Украины и разрешить европейским союзникам закупать критически важное оборудование для Украины непосредственно у Министерства обороны США. Это обеспечит Киев необходимыми HIMARS и средствами ПВО, производимыми только в США.
Требовать от ЕС ареста около $300 млрд иммобилизованных российских суверенных активов, хранящихся в Европе. Это даст Украине устойчивый источник финансирования обороны и экономической стабильности.
Ужесточить санкции против российского энергетического сектора, что заставит Путина к реальным переговорам.
"Но настоящий выбор заключается между реальным миром, достигнутым путем поддержки Украины в эффективных переговорах, и ложным миром, достигнутым путем косвенной капитуляции перед Путиным", - подытожил эксрадник Байдена.
По мнению Джейка Салливана, путь к настоящему миру открыт.
Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила частичную приостановку поставок оружия Украине. В частности, Пентагон остановил запланированные поставки ракет для ПВО и другого высокоточного оружия.