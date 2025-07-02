Трамп совершает трагическую ошибку: Салливан предостерег от прекращения помощи Украине

Эксрадник Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан / © скриншот с видео

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Белый дом подтвердил приостановку критических поставок оружия Украине, несмотря на непрерывные атаки России. Это решение разжигает войну и уменьшает вероятность справедливого мира. Президент США Дональд Трамп играет в циничную игру, когда публично заявляет о поддержке Украины, но на самом деле останавливает ранее согласованные поставки оружия.

Такое мнение высказал эксрадник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в авторской статье The New York Times.

Остановка помощи - стратегическая ошибка

«Это лишь подбодрит Россию продолжать свою войну и сделает справедливый мир менее вероятным», – пишет Салливан.

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Он объясняет, что США оказывают военную помощь Украине двумя основными способами: через президентские пакеты drawdown (из составов США, пополняемых более новым оборудованием) и Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которая финансирует закупки непосредственно у производителей. Бывший президент Джо Байден санкционировал значительную помощь, но администрация Трампа не объявила о новых пакетах и приостановила текущие поставки.

Белый дом объясняет это опасениями по поводу боеготовности армии США. Однако Салливан исключает этот аргумент, ведь поставки по программе USAI поступают из контрактов, а не из составов Пентагона.

"Администрация, возможно, не хочет об этом говорить, но реальность такова, что президент сворачивает помощь США Украине в сфере безопасности", - заявляет он.

Стратегически это бессмысленно, ведь Путин видит, что американская поддержка Украины уменьшается, и верит, что время на его стороне. Поэтому Россия использует «подходящий момент» и усиливает атаки ракетами и дронами.

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Три шага к настоящему миру: предложения Салливана

Чтобы изменить расчеты Путина, Салливан предлагает три важных шага:

Немедленно разблокировать все имеющиеся поставки оружия для Украины и разрешить европейским союзникам закупать критически важное оборудование для Украины непосредственно у Министерства обороны США. Это обеспечит Киев необходимыми HIMARS и средствами ПВО, производимыми только в США. Требовать от ЕС ареста около $300 млрд иммобилизованных российских суверенных активов, хранящихся в Европе. Это даст Украине устойчивый источник финансирования обороны и экономической стабильности. Ужесточить санкции против российского энергетического сектора, что заставит Путина к реальным переговорам.

"Но настоящий выбор заключается между реальным миром, достигнутым путем поддержки Украины в эффективных переговорах, и ложным миром, достигнутым путем косвенной капитуляции перед Путиным", - подытожил эксрадник Байдена.

По мнению Джейка Салливана, путь к настоящему миру открыт.

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила частичную приостановку поставок оружия Украине. В частности, Пентагон остановил запланированные поставки ракет для ПВО и другого высокоточного оружия.

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