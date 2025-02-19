Трамп совершил разворот в сторону путинской России и готов отказаться от союзников — NYT

Когда начались переговоры в Саудовской Аравии, Трамп четко дал понять, что времена изоляции России прошли и предположил, что Украина виновата во вторжении.

Более 10 лет Запад снова противостоит Востоку в том, что широко называют новой холодной войной. Но с возвращением Дональда Трампа на пост президента США страна создает впечатление, что она может измениться в другую сторону.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Когда американские и российские участники переговоров 18 февраля впервые после начала трехлетней полномасштабной войны РФ против Украины сели вместе, Трамп дал сигнал о готовности отказаться от союзников США, чтобы найти общее дело с президентом России Владимиром Путиным.

Со слов Трампа следует, что Россия не несет ответственности за войну, которая опустошила ее соседа. В то же время он предполагает, что Украина виновата в российском вторжении на ее территорию.

"Слушать разговор господина Трампа с журналистами о конфликте во вторник означало услышать версию реальности, которую не узнали бы на местах в Украине и, безусловно, никогда бы не услышали от любого другого американского президента какой-либо из сторон", – говорится в статье.

По словам президента США, украинские лидеры виноваты в войне из-за того, что они не согласились сдать территорию. Поэтому, по словам Трампа, они не заслуживают места за столом мирных переговоров, которые он только что начал с Путиным.

"Вам никогда не следовало этого начинать. Вы могли бы заключить соглашение", – сказал американский президент, имея в виду украинских лидеров, которые на самом деле этого не начинали.

"Теперь у вас есть руководство, которое позволило продолжаться войне, которой даже не должно было быть", – заявил Трамп.

В то же время он не произнес ни одного упрека в адрес Путина или России, которая впервые вторглась в Украину в 2014 году, вела против нее войну низкой интенсивности в течение всех четырех лет первого срока Трампа, а затем вторглась в 2022 году с целью захватить всю страну.

Трамп хочет снова принять РФ в международный клуб и сделать ее одним из главных друзей США

Автор статьи считает, что Трамп находится внутри выполнения одного из самых потрясающих поворотов американской внешней политики за многие поколения, поворота на 180 градусов, который заставит друзей и врагов фундаментально перенастроиться. С момента окончания Второй мировой войны длинный парад американских президентов видел сначала Советский Союз, а затем, после короткого и иллюзорного межцарствования, его преемницу Россию как силу, которой следует по крайней мере опасаться. Представляется, что Трамп рассматривает РФ в качестве соавтора в будущих совместных предприятиях.

Трамп четко дает понять, что США прекратили изоляцию Путина за его неспровоцированную агрессию против более слабого соседа и убийства сотен тысяч человек. В то же время президент США, всегда испытывавший непонятную приверженность к Путину, хочет вновь принять Россию в международный клуб и сделать ее одним из главных друзей Америки.

"Это позорный разворот 80-летней американской внешней политики. В течение холодной войны США отказывались признать законным советское завоевание стран Балтии, и это вдохновляло людей, которые борются за свою свободу. Теперь мы легитимизируем агрессию для создания сфер влияния. Каждый американский президент за последние 80 лет выступил бы против заявления президента Трампа", – заявила директор по изучению внешней и оборонной политики в Американском институте предпринимательства Кори Шейк, которая была помощницей президента Джорджа Буша по национальной безопасности.

В окружении Трампа поворот является необходимым коррективом многолетней неправильной политики. Он и его союзники считают, что цена защиты Европы слишком высока, учитывая другие потребности. С этой точки зрения, достижение определенной договоренности с Россией позволит США вернуть домой больше войск или перебросить ресурсы национальной безопасности в сторону Китая, которую они считают "самой большой угрозой", как сказал в январе госсекретарь Марко Рубио.

Переговоры в Саудовской Аравии – это встреча двух больших государств, разделивших зоны доминирования

В публикации говорится, что на прошлой неделе безусловно произошел разворот США. Буквально через несколько дней после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал европейских союзников, заявив, что "угроза изнутри" вызывает большее беспокойство, чем Россия, Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудил "невероятные возможности, которые существуют для партнерства с россиянами".

Ни одного украинского лидера не было в комнате для встречи в Эр-Рияде, а тем более других европейцев. Хотя после этого Рубио вызвал ряд министров иностранных дел, чтобы проинформировать их. Судя по всему, это была встреча двух больших государств, разделивших зоны доминирования, современный Венский конгресс или Ялтинская конференция.

Трамп восторгается Путиным

Автор отмечает, что Трамп давно считал Путина своим соотечественником, сильным и "сообразительным" игроком, чьи попытки заставить Украину пойти на территориальные уступки были не чем иным, как "гениальными". В его глазах президент России человек, достойный восхищения и уважения, в отличие от лидеров традиционных союзников США, таких как Германия, Канада или Франция, к которым Трамп демонстрирует презрение.

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Президент США потратил первый месяц своего второго срока на то, чтобы нагнетать союзников, не только оставляя их в стороне от переговоров по Украине, но и угрожая им пошлинами, требуя от них увеличения военных расходов и выдвигая претензии на часть их территорий. А его патрон-миллиардер Илон Маск публично поддержал ультраправую партию "Альтернатива для Германии".

"Сейчас европейцы воспринимают это как то, что Трамп нормализует отношения с Россией, в то же время относясь к своим союзникам, европейцам, как к тем, кому не доверяют. Поддержка АДН, которую немецкие лидеры считают неонацистской партией, делает Трампа похожим на противника самой крупной экономики", – высказал мнение президент международной консалтинговой фирмы Eurasia Group Ян Бреммер.

Уступки Трампа и команды звучат как список желаний Кремля

Во время президентской кампании Трамп обещал, что сможет покончить с войной в Украине за 24 часа, чего он не сделал, и фактически сказал, что принесет мир еще до своей инаугурации, чего он также не смог сделать. После почти 90-минутного телефонного разговора с Путиным на прошлой неделе президент США поручил Рубио и своим советникам, Майклу Уолцу и Стиву Виткоффу продолжить переговоры.

Уступки, сделанные Трампом и его командой, звучат как кремлевский список желаний:

Россия получает всю украинскую территорию, которую она незаконно захватила силой.

США не дадут Украине гарантий безопасности, тем более не допустят ее в НАТО.

Санкции будут отменены.

Трамп даже предложил снова принять Россию в G7 после того, как ее исключили оттуда из-за вторжения в Украину в 2014 году.

А от чего Путин должен отказаться ради соглашения? Ему нужно было бы прекратить убивать украинцев, пока он кладет в карман победу. Трамп не отметил других уступок, на которых он бы настаивал. Он также не сказал, как можно доверять Путину в соблюдении соглашения, учитывая, что тот нарушил договор 1994 года о гарантии суверенитета Украины и два соглашения о прекращении огня, заключенные в Минске в 2014 и 2015 годах.

Очевидная вера президента США в его способность заключить соглашение с российским диктатором вводит в заблуждение ветеранов национальной безопасности, имевших дело с РФ на протяжении многих лет.

"Мы должны разговаривать с ними так же, как мы разговаривали с советскими лидерами во время холодной войны. А это значит, что вы им не доверяете. Когда вы ведете переговоры – вы ведете их с презумпцией, что они нарушат их. Вы пытаетесь найти совпадающие интересы, но признаете, что наши интересы в корне противоречивы, и мы пытаемся руководить опасным противником, а не стать лучшими друзьями", – сказала Селесте А. Валландер, которая занималась вопросами России и Украины в американской администрации.

Возмутительные заявления Трампа об Украине и войне

Во время разговора с журналистами 18 февраля Трамп сделал заявление, которое звучало так, будто он действительно считает Россию другом, но не Украину.

"Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство", – сказал президент США.

Он выразил обеспокоенность по поводу убийств и разрушений, вызванных тем, что он назвал "бессмысленной войной", сравнив сцены с фронта с битвой под Геттисбергом с "частями тел по всему полю". По словам Трампа, Украину "уничтожают", и войну нужно закончить. В то же время, он не сказал, кто уничтожает Украину, явно дав понять, что обвинил ее собственных лидеров, и отверг их настояние участвовать в любых переговорах.

"Я слышу, что они расстроены тем, что не имеют места. Ну, они уже три года имели место. И задолго до этого. Это можно было решить очень легко. Просто недоверчивый участник переговоров мог бы урегулировать это много лет назад без, я думаю, потери большой, очень малой земли. Без погибших. И без потери городов, которые просто лежат", – высказался президент США.

Он повторил свое заявление о том, что вторжение не произошло бы, будь он президентом, игнорируя тот факт, что спонсируемые Россией силы вели войну в Украине все четыре года его первого срока.

"Я мог заключить соглашение для Украины, которое бы отдало им почти всю землю", – сказал Трамп, не объясняя, почему не пытался договориться о мире, когда был в должности.

Как часто бывает, политик дополнил свои комментарии несколькими ложными утверждениями. Среди них он отметил, что США оказали Украине втрое больше помощи с начала войны, чем Европа. Но фактически, по данным Кильского института мировой экономики, Европа выделила 138 млрд долл. по сравнению со 119 млрд долл. от США.

Трамп также очернил президента Украины Владимира Зеленского, неоднократно говоря, что его рейтинг одобрения упал на 4 процента. На самом деле рейтинг президента Украины упал со своих когда-то стратосферных высот, но лишь примерно до 50%, что не очень отличается от рейтинга самого Трампа.

Президент США также согласился с мнением России о том, что Украине предстоит провести новые выборы, чтобы принять участие в переговорах.

"Да, я бы сказал, что когда они хотят место за столом, вы можете сказать, что люди должны – разве народ Украины не должен сказать, будто, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы? Это не дело России. Это то, что поступает от меня и из многих других стран тоже", – заявил Трамп, не назвав эти другие страны.

Он также ничего не сказал о необходимости выборов в России, где любое голосование контролируется Кремлем и его союзниками.

Заявления Трампа не были сделаны по сценарию и были ответами на вопросы журналистов. Но они запечатлели, как он видит ситуацию, и предусмотрели следующие несколько месяцев.

Высказывания президента США также нанесли новый удар по Европе, которая начинает мириться с тем фактом, что ее главный союзник в новой холодной войне больше не воспринимает себя таковым.

"Некоторые из самых позорных комментариев президента за всю мою жизнь. Трамп становится на сторону агрессора, обвиняя жертву. В Кремле, видимо, прыгают от радости", – написал в Сети заместитель директора Центра европейских реформ в Лондоне Иен Бонд.

К слову, премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что союз Путина и Трампа может привести к войне в Европе.