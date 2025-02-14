Трамп создал окно возможностей, теперь только Зеленский может договориться о прекращении войны – Макрон

Эмманюэль Макрон назвал возвращение Трампа в кресло главы Белого дома "электрошоком", который должен заставить Европу обеспечить свое будущее, а также будущее Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что только его украинский коллега Владимир Зеленский может вести переговоры от имени своей страны с РФ о прекращении войны. Для этого уже приложил усилия президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Financial Times.

В разговоре с журналистами американской газеты в Елисейском дворце Макрон выразил мнение, что Трамп создал "окно возможностей" для прекращения широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины путем переговоров, где "каждый должен сыграть свою роль".

Французский лидер добавил, что теперь Зеленский должен обсудить территориальные вопросы и суверенитет.

Также Макрон предупредил, что "мир, являющийся капитуляцией, будет "плохой новостью для всех", включая Штаты.

По словам президента Франции, "единственный вопрос на данном этапе" состоит в том, действительно ли российский диктатор Владимир Путин "устойчиво и достоверно желает согласиться на прекращение огня на этой основе". Также Макрон подчеркнул, что после этого именно "украинцы должны вести переговоры с Россией".

Говоря о гарантиях безопасности для Украины французский президент отметил, что "международное сообщество, с особой ролью европейцев, должно обсуждать гарантии безопасности и шире – рамки безопасности для всего региона".

"Вот где мы должны играть свою роль", – добавил Макрон.

Президент Франции также назвал возвращение Трампа в кресло главы Белого дома "электрошоком", который должен заставить Европу обеспечить свое будущее, а также будущее Украины.

Макрон повторил свое мнение, что Европа должна наращивать свой оборонный потенциал, чтобы она могла действовать даже без привлечения США.

"Мы также должны развить полностью интегрированную европейскую оборонную, промышленную и технологическую базу", – убежден он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что договорился с президентом России Владимиром Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. Несмотря на это, Трамп заверил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, потому что иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

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