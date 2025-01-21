Трамп создал условия для дальнейших посягательств авторитарных государств – Портников

По мнению журналиста, в словах Трампа о Панамском канале есть заявка на возможные захваты территории суверенной страны.

Президент США Дональд Трамп, заявив в своей инаугурационной речи о "возвращении" Панамского канала Штатам, создал все условия для дальнейших империалистических посягательств авторитарных государств.

Такое мнение украинский журналист Виталий Портников высказал в своем YouTube-канале.

Напомним, в речи во время инаугурации 20 января Трамп сообщил, что хочет "забрать назад" Панамский канал. Портников считает это заявкой на войну в Латинской Америке.

"В этом заявлении Дональда Трампа практически есть заявка на войну в Латинской Америке. Возможно, на какие-то захваты территории суверенной страны", – сказал журналист.

Он акцентировал, что воплощение планов президента США фактически легитимизирует все дальнейшие решения и действия президента России Владимира Путина по отношению к Украине.

"Мы знаем, что контроль над Панамским каналом, возвращение этого контроля Панаме – это была многолетняя такая борьба панамского народа за этот суверенитет. Если Соединенные Штаты сейчас разрушат этот суверенитет, оправдывая это китайским влиянием, несомненно существующего, на канал, то это фактически легитимизирует все дальнейшие решения и действия Путина по отношению к Украине и другим бывшим советским республикам. Китая – по отношению к Тайваню", – рассказал Портников.

"Трамп уже в этой своей инаугурационной речи все условия для дальнейших империалистических посягательств авторитарных государств создал, и теперь возникает только вопрос — как и почему будет готова противостоять этим посягательствам Америка", — резюмировал журналист.

К слову, после инаугурационной речи Трампа президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что канал есть и будет оставаться панамским, а его администрация в дальнейшем будет находиться под панамским контролем по поводу постоянного нейтралитета.

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