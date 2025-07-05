Трамп сознательно помогает Путину беспощадно уничтожать Украину — разбор The Telegraph

Дональд Трамп / © Associated Press

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Отсутствие решительного ответа США на новые атаки России против Украины, а также прекращение поставок вооружения могут создать для Владимира Путина чувство безнаказанности.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Журналисты напоминают, что сразу после телефонного разговора с Трампом Путин приказал осуществить самую масштабную с начала войны воздушную атаку на Киев. По мнению обозревателя Дэвида Блэра, это было прямым сигналом: Кремль не ожидает жесткой реакции со стороны Вашингтона.

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«Путин убежден, что Трамп не заставит его заплатить за такие действия. Возможно, президент США напишет гневный пост в соцсетях, но глава Кремля убежден, что дальше этого дело не зайдет», — отмечает обозреватель.

Особую критику автор высказывает из-за решения Трампа остановить поставки Украине ракет-перехватчиков PAC-3 в системы Patriot, предназначенные для сбивания российской баллистики, которые уже были в Европе на пути в Киев. По словам Блэра, такое решение фактически оставило украинскую столицу уязвимой к новым атакам с воздуха.

«Этим решением Трамп фактически сообщил Путину, что Америка удовлетворена тем, что Киев остается беззащитным перед российскими воздушными атаками. Путин отреагировал вполне логично и приказал провести самое большое нападение за всю историю. Отказавшись поставлять Patriot, Трамп дал Путину самый яркий зеленый свет, который только можно вообразить», — указывает журналист.

Напомним, Трамп заявил, что его телефонный разговор с Путиным не принес результата, и он «недоволен» ситуацией в Украине.

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«Я вообще не достиг ни одного прогресса с ним», — сказал Трамп журналистам после разговора 3 июля.

Как сообщили в Кремле, Путин во время звонка заявил, что «Россия достигнет своих целей» в Украине и не откажется от них, несмотря на надежду Белого дома на прекращение огня.

Издание The Wall Street Journal пишет, что российский диктатор в телефонном разговоре с Трампом дал понять, что он не собирается внимать призывам президента США прекратить войну и его цели остаются такими же, как и в начале вторжения.

Накануне стало известно, что США останавливают военную помощь Украине.

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Остановка военной помощи сделала Украину уязвимой в критический момент, когда российские войска начали новые наступательные действия на фоне деликатных мирных переговоров. Украинские правительственные чиновники предупредили, что без дальнейшей поддержки со стороны США способность противостоять дальнейшему продвижению российских войск окажется под значительным риском.