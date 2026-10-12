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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп спасает свой рейтинг за счет Украины: политолог объяснил, почему начались атаки на Зеленского

Украина стала для Трампа удобным объектом критики.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс пытается сохранить поддержку своего электората.

Такую оценку высказал доктор политических наук, эксперт Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины Максим Умный в эфире Эспрессо .

По словам политолога, поведение Трампа не является новым для американского президента, ведь раньше он уже демонстрировал политический цинизм и прибегал к эксцентрическим заявлениям. В то же время, нынешняя риторика главы Белого дома в значительной степени связана с внутриполитической ситуацией в США и необходимостью удержать сторонников накануне выборов.

«Происходит финишная прямая до американских выборов, промежуточных выборов в Конгрессе. И Трамп пытается как-то спасти ситуацию, ну хотя бы этих упомянутых вами реднеков оставить при себе, оставить в ядре своего электората», — объяснил Максим Умный.

Эксперт подчеркнул, что при таких обстоятельствах Трамп готов не считаться с реакцией других государств, в частности Украины. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский стал для американского лидера привычным объектом критики, на котором тот может сосредоточить негативные высказывания.

«В таких ситуациях ему безразлично, что там о нем подумают все остальные, включая Украину. Зеленский не то, что под горячую руку попал, а просто очень удобный объект для такого хейта, уже привычный для Трампа объект», — сказал эксперт.

Отдельно Максим Умный оценил последствия неудачных переговоров. По его словам, досрочный выход украинской переговорной группы с переговорной площадки свидетельствует об отсутствии договоренностей и не позволяет ожидать быстрого прогресса.

«Наша переговорная группа досрочно покинула переговорную площадку. Это значит, что договориться не удалось и в ближайшее время нет надежды», — подытожил политолог.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о якобы начале энергетического перемирия между Украиной и Россией .

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп выступил за замену Владимира Зеленского лидером, готовым договариваться с Россией .

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