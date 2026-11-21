Дональд Трамп

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Спешка администрации президента США Дональда Трампа с завершением войны в Украине к январю может быть связана с внутриполитическим графиком Соединенных Штатов и изменениями в Конгрессе. Команда республиканцев заинтересована в том, чтобы продемонстрировать быстрый дипломатический результат, однако это вовсе не означает, что Россия готова прекратить войну.

Об этом заявил эксперт по внешней политике Глеб Остапенко в эфире «24 канала».

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Трампу нужен быстрый результат

По оценке политолога, спешка американской администрации обусловлена прежде всего внутриполитическими обстоятельствами. Речь идет о начале работы нового Конгресса, в котором большинство получили демократы.

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В таких условиях республиканцы стремятся продемонстрировать избирателям и политическим оппонентам успехи своей дипломатии. Для этого команде Трампа может хватить даже краткосрочного снижения напряжённости — например, прекращения огня на неделю или 30 дней.

Однако, как пояснил Остапенко, временная деэскалация не будет означать реального завершения российско-украинской войны. Скорее, она позволит американской администрации заявить об определенном дипломатическом прорыве.

Россия не демонстрирует готовности прекратить войну

В то же время реальная ситуация свидетельствует об отсутствии оснований ожидать скорого завершения боевых действий. По словам эксперта, Москва продолжает наращивать военный потенциал и готовится к дальнейшему ведению войны.

В частности, Россия предусматривает рекордные расходы на войну в государственном бюджете на 2027 год, увеличивает производство баллистических и крылатых ракет, а также расширяет мощности по производству ударных беспилотников.

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Остапенко подчеркнул, что такие действия противоречат заявленным намерениям быстро завершить войну.

«Желание положить конец этой войне — это всего лишь желание. Это не означает, что оно сбудется до января», — отметил политолог.

Что нужно для завершения войны

Эксперт считает, что дипломатические инициативы сами по себе не заставят Кремль отказаться от агрессии. Для реального прекращения войны необходимо создать условия, при которых продолжение боевых действий станет для России невыгодным.

По его словам, без полноценного давления на Москву нет фундаментальных предпосылок для завершения войны в сроки, установленные американской администрацией.

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«На данный момент я не вижу реальных оснований для завершения войны без полноценного давления на Россию», — подытожил Остапенко.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до 1 января 2027 года.

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