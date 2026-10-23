Трамп спешит, Путин давит: почему Украине не следует выходить из переговоров о мире — эксперт

Украина, США, Россия / © ТСН

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Быстрого окончания войны в Украине путем дипломатии ожидать не стоит, поскольку президент России Владимир Путин до сих пор рассчитывает на военную победу и отвергает инициативы Киева. Однако отказываться от переговоров не стоит, в частности, потому что это способ возвращать домой пленных и тела погибших героев.

Такое мнение политолог-международник Максим Яли выразил в эфире телеканала «Київ24».

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Эксперт объяснил, почему мирные переговоры имеют смысл вне зависимости от текущей ситуации.

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«Переговоры о мире имеют смысл всегда, потому что в любом случае без этого, без обсуждений, переговоров, многочисленных раундов, уточнений и т.п., не будет подписан мирный договор, а любая война заканчивается мирными переговорами», — сказал Яли.

В то же время он отметил, что, учитывая современные события и убеждения Путина в возможности достичь своих целей военным путем, не стоит ожидать успешного завершения переговоров в ближайшее время. По мнению политолога, ситуацию дополнительно усложняет отказ российского диктатора от предложенных украинской стороной форматов частичного перемирия.

«Но в любом случае, как мы видим, вот вчера там вернули тела погибших. Обычно эти раунды, когда уже были во времена второго президентства Дональда Трампа, заканчивались обменом пленных, что также крайне важно. Особенно для тех, кто ждет из плена своих родных, близких», — подчеркнул Яли.

Он добавил, что, несмотря на отсутствие быстрого результата, переговорный процесс необходимо продолжать. По словам эксперта, Украина должна использовать такие контакты, чтобы получать максимум возможного на этом этапе.

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Отдельно политолог объяснил спешку Вашингтона относительно заключения мирного соглашения между Украиной и Россией перед предстоящими 3 ноября выборами в Конгресс США.

«Ну а в целом это нагнетание со стороны Соединенных Штатов — оно понятно. И объяснение здесь — выборы, которые уже состоятся 3 ноября. И, соответственно, создание такой искусственной реальности, где все хорошо у Дональда Трампа, и он вот-вот завершит уже девятую войну. Хотя мы все уже прекрасно, надеюсь, понимаем, что то, что говорит, пишет Дональд Трамп, имеет достаточно касательное отношение к реальности, в которой мы все живем», — выразился Яли.

Трехсторонние мирные переговоры Украины, США и России — что известно

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает брифинг от представителя США Стива Уиткоффа, совместного доклада украинской, американской и европейской команд, а также сигналов от госсекретаря Марко Рубио по недавнему диалогу. Кроме того, по словам Зеленского, американский представитель Джаред Кушнер сообщил о поддержке США и Россией идеи проведения в ноябре трехсторонней встречи на высоком уровне.

Зеленский также заявил, что Украина готова принять участие в трехсторонней встрече на саммите G20 в Майами на самом высоком уровне, если поступит официальное приглашение от Трампа.

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В свою очередь 23 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о планах провести в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ по вопросам безопасности для Киева и Москвы после выхода на мирное урегулирование. Песков добавил, что участие спецпосланника от ЕС в этой встрече будет зависеть от позиции Брюсселя.

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