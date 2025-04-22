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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп спешит с заключением соглашения о мире: FT назвала дату и причину

Трамп настроен, что остановит боевые действия в Украине до 30 апреля.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Трамп спешит с заключением соглашения между РФ и Украиной уже к 30 апреля, чтобы он с гордостью заявил, что выполнил свою миротворческую миссию за первые 100 дней своего президентства.

Об этом пишет The Financial Times.

В издании отметили, что Москва может прекратить боевые действия и пойти на переговоры, когда вытеснит украинские войска из Курщины.

«Считается, что Трамп это понимает благодаря Уиткоффу. И есть надежда, что все это произойдет до 30 апреля, чтобы он мог с гордостью заявить, что выполнил свою миротворческую миссию за первые 100 дней своего президентства», — говорится в статье.

Напомним, по информации FT, диктатор Путин предложил заморозить войну на линии фронта.

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