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Трамп спешит с заключением соглашения о мире: FT назвала дату и причину
Трамп настроен, что остановит боевые действия в Украине до 30 апреля.
Президент США Трамп спешит с заключением соглашения между РФ и Украиной уже к 30 апреля, чтобы он с гордостью заявил, что выполнил свою миротворческую миссию за первые 100 дней своего президентства.
Об этом пишет The Financial Times.
В издании отметили, что Москва может прекратить боевые действия и пойти на переговоры, когда вытеснит украинские войска из Курщины.
«Считается, что Трамп это понимает благодаря Уиткоффу. И есть надежда, что все это произойдет до 30 апреля, чтобы он мог с гордостью заявить, что выполнил свою миротворческую миссию за первые 100 дней своего президентства», — говорится в статье.
Напомним, по информации FT, диктатор Путин предложил заморозить войну на линии фронта.