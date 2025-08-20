Трамп сравнил Крым с Техасом: но есть нюанс

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своих высказываниях об Украине упомянул Крым, заявив, что он по размеру близок к Техасу.

Об этом сообщает Clash Report.

«Крым по размеру близок к Техасу. Он отличный. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в океан, прямо в Черное море, так красив. Я имею в виду, он так хорош», — сказал Трамп.

На самом деле площадь Крымского полуострова составляет примерно 27 тысяч квадратных километров . Для сравнения, штат Техас занимает более 695 тысяч квадратных километров , то есть почти в 26 раз больше . Более того, по общей площади Техас превышает всю территорию Украины.

Напомним, сейчас идет подготовка к встрече российского диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Американские войска не будут находиться на территории Украины. Однако США могут помочь в координации и, вероятно, предоставить другие средства обеспечения безопасности.