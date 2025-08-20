- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп сравнил Крым с Техасом: но есть нюанс
Президент США Дональд Трамп назвал Крым "прекрасным" и "чрезвычайно красивым", сравнив его размеры с Техасом. В то же время данные свидетельствуют: американский штат в десятки раз больше украинского полуострова.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своих высказываниях об Украине упомянул Крым, заявив, что он по размеру близок к Техасу.
Об этом сообщает Clash Report.
«Крым по размеру близок к Техасу. Он отличный. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в океан, прямо в Черное море, так красив. Я имею в виду, он так хорош», — сказал Трамп.
На самом деле площадь Крымского полуострова составляет примерно 27 тысяч квадратных километров . Для сравнения, штат Техас занимает более 695 тысяч квадратных километров , то есть почти в 26 раз больше . Более того, по общей площади Техас превышает всю территорию Украины.
Напомним, сейчас идет подготовка к встрече российского диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Американские войска не будут находиться на территории Украины. Однако США могут помочь в координации и, вероятно, предоставить другие средства обеспечения безопасности.