Трамп сравнил войну с "дракой двух детей в парке": Зеленский отреагировал

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Getty Images

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова американского коллеги Дональда Трампа о том, что войну РФ в Украине можно сравнить с "двумя маленькими детьми, которые дерутся как сумасшедшие в парке".

Своими мнениями украинский лидер поделился в интервью американскому телеканалу ABC News.

"Мы не дети, которые играют с Путиным на детской площадке в парке. Он - убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, такой взгляд свидетельствует о непонимании масштабов трагедии, переживаемой украинским народом. Трамп "не мог полностью почувствовать и понять эту боль", объяснил президент.

Впрочем, речь идет не только о Трампе, добавил Зеленский. А о людях, которые "за тысячи километров и не могут полностью почувствовать эту боль".

Во время разговора президент Украины рассказал о "безграничной" боли отца, потерявшего жену и троих детей в результате ракетного удара. Слова мужчины, говорит Зеленский, "отличались" от того, как чиновники говорят о потерях.

"Он не упоминал ни одной статистики, цифр. Он просто сказал: "Каждое утро, когда я просыпаюсь, я ищу свою семью - я ищу повсюду в квартире... Мне до сих пор кажется, что это был кошмар... плохой сон", - рассказал украинский президент.

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Заявление Трампа

Во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцом президент США сравнил войну в Украине с "двумя маленькими детьми, которые дерутся как сумасшедшие в парке".

Трамп высказался, мол, "иногда лучше дать им подраться еще немного, а потом уже растягивать". По словам главы Белого дома, именно такую аналогию он также озвучил главе Кремля Владимиру Путину во время их телефонного разговора.

Кроме того, Трамп заявил, что есть "большая вражда между этими двумя мужчинами", имея в виду президента Зеленского и "фюрера" Путина.

Дата публикации 12:11, 05.06.25 Количество просмотров 831 Путин готовит месть за самолеты! Трамп нарушил молчание, а Зеленский разозлился