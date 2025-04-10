Трамп стал более жестким по отношению к Путину — Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак / © Telegram / Андрей Ермак

Реклама

Президент США Дональд Трамп стал более жестким по отношению к кремлевскому руководителю, ведь осознал, что Владимир Путин не хочет мира.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью для Corriere della Sera.

«Я думаю, он понимает, что проблема — в Путине. И я надеюсь, что, в конце концов, он убедится, что единственный способ достичь мира — это дать нам силы противостоять нападениям России», — сказал Ермак.

Реклама

Он также добавил, что путинская политика не является гибкой.

«Я не вижу никакой гибкости. Путин не может выдвигать условия по прекращению огня», — сказал он.

Также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Пекин должен объяснить участие китайских добровольцев в войне против Украины.

Читайте также