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Трамп стал более жестким по отношению к Путину — Ермак
Андрей Ермак также добавил, что путинская политика не является гибкой.
Президент США Дональд Трамп стал более жестким по отношению к кремлевскому руководителю, ведь осознал, что Владимир Путин не хочет мира.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью для Corriere della Sera.
«Я думаю, он понимает, что проблема — в Путине. И я надеюсь, что, в конце концов, он убедится, что единственный способ достичь мира — это дать нам силы противостоять нападениям России», — сказал Ермак.
Он также добавил, что путинская политика не является гибкой.
«Я не вижу никакой гибкости. Путин не может выдвигать условия по прекращению огня», — сказал он.
Также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Пекин должен объяснить участие китайских добровольцев в войне против Украины.
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