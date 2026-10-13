Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп своими последними решениями разрушает десятилетия американской внешней политики, ослабляет давление на Россию и вынуждает Украину отказываться от эффективных способов противодействия агрессии.

По мнению обозреватель The Atlantic Энн Эпплбаум, такие действия могут свидетельствовать о попытке добиться уступок от Киева и спасти российскую экономику.

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Как Трамп давит на Украину и ослабляет санкции против России

Эпплбаум отметила, что за последние 72 часа Трамп поставил под угрозу многолетнюю политику США в отношении России и собственные дипломатические усилия, отменив санкции на импорт российского дизельного топлива. По ее оценке, президент также нарушил законы, которые раньше сам подписал.

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Автор напомнила, что ранее Трамп угрожал прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, если Киев не перестанет атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Таким образом, американский президент требует от Украины отказаться от одного из самых эффективных средств поражения противника, не выдвигая в то же время аналогичных требований Москве.

Кроме того, Трамп не осудил российские удары по украинской энергетической инфраструктуре и заводам, в том числе принадлежащим американским компаниям. По словам Эпплбаум, он также не выразил соболезнования из-за гибели украинских детей в результате российских обстрелов.

Отдельно автор обратила внимание на заявления американского президента о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Однако вскоре после этого российские войска атаковали электростанцию в Харькове.

Эпплбаум подчеркнула, что Трамп обвинял Украину в препятствовании мирным переговорам, хотя Киев неоднократно предлагал прекращение огня, а Москва не соглашалась ни на перемирие, ни на конструктивные переговоры.

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Автор также напомнила, что Трамп называл президента Украины Владимира Зеленского «препятствием» для переговоров и намекал на необходимость проведения выборов в Украине. Незадолго до этого он снова общался по телефону с Путиным, который, по мнению Эпплбаума, мог бы прекратить войну, отдав соответствующий приказ российским войскам.

«Все, что нужно сделать Владимиру Путину — это приказать своим солдатам прекратить боевые действия, и тогда война закончится. Украинцы не могут прекратить боевые действия, потому что если они это сделают, их страна будет завоевана, и их ждет та же участь, что и на оккупированные территории: убийства лидеров, похищение детей, репрессии и концентрационные лагеря для всех остальных. Если Трамп знает об этом, то ему все равно», — подчеркнула Эпплбаум.

Почему Трамп стремится снизить цены на горючее

По словам автора, ранее Трамп обещал американцам снижение цен на топливо. Теперь он, по мнению Эпплбаума, пытается убедить избирателей, что причиной высокой стоимости горючего является Украина, а не война США против Ирана.

В то же время стремление снизить цены на горючее не оправдывает сомнительных договоренностей с Россией. Эпплбаум считает, что объемы топлива, которые Россия могла бы экспортировать в США и на мировой рынок, слишком малы, а влияние таких поставок на цены будет незначительным.

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По мнению обозревательницы, действия американского президента являются отчаянной попыткой заставить Украину капитулировать и поддержать российскую экономику.

Она также предполагает, что Трамп стремится завершить ряд коммерческих договоренностей, которые обсуждали россияне с американскими переговорщиками и другими представителями его окружения. Среди возможных направлений сотрудничества автор назвала газопроводы «Северный поток» и добычу полезных ископаемых в Арктике.

Эпплбаум отметила, что с начала второго президентского термина Трампа американские союзники в Европе и других регионах пытались объяснить ему значение войны против Украины и угрозу, которую Россия представляет для международной безопасности. Однако теперь, по ее оценке, эти усилия не принесли желаемого результата, а президент США фактически принял сторону Путина.

Какие уроки Украина и союзники должны извлечь из действий Трампа

Эпплбаум считает, что последние решения американского президента должны стать уроком для Украины и других союзников США. В первую очередь, по ее словам, партнерам Вашингтона не стоит полностью полагаться на американскую поддержку.

«Америка сегодня — капризное, непредсказуемое государство, чья установившаяся внешняя политика может быть импульсивно пересмотрена в мгновение ока. США в течение многих лет вводили санкции против России, а теперь внезапно, по прихоти президента, перестали это делать. Кроме того: в Вашингтоне при Трампе к диктаторам относятся лучше, чем к избранным лидерам», — подчеркнула автор.

Вторым уроком Эпплбаум назвала риск того, что администрация Трампа использует политические переговоры для продвижения частных коммерческих интересов.

Она напомнила о сообщениях СМИ, согласно которым в рамках мирных переговоров между США и Россией активы российской компании «ЛУКойл» могут приобрести через бизнес-консорциум. В него, по этим сообщениям, могут войти ближневосточные партнеры двух ведущих переговорщиков Трампа по Украине — Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, а также дочь Трампа Иванка и сын Виткоффа.

В то же время, Эпплбаум подчеркнула, что Украина будет продолжать борьбу и, вероятно, не прекратит атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Важную роль в этом могут сыграть европейские партнеры Киева, в частности, французская разведка, немецкое вооружение и масштабные пакеты помощи от скандинавских стран, Польши и других союзников.

Ранее сообщалось, что Трамп вновь высказался о скандальном соглашении по топливу с РФ и назвал свое решение пользой для народа США.

Мы ранее информировали, что поддержка Украины в рамках программы PURL, которая предусматривает финансирование закупок американского вооружения для украинской армии странами-партнерами, продолжает поступать, несмотря на угрозы США.

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