Договариваться или давить: Трамп оказался перед выбором в игре с Кремлем

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

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На фоне все более активных дипломатических маневров между США и Россией возникает ключевой вопрос: готов ли Вашингтон наконец-то усилить давление на Кремль? Ведь именно нынешнюю администрацию президента Дональда Трампа называют самой дружелюбной Москвой за последние десятилетия — и не без оснований.

Об этом пишет The New York Times.

Несмотря на авторитарную модель правления Владимира Путина, игнорирование сроков полномочий и войну против либеральных ценностей именно эти черты, как давно отмечают аналитики, резонируют с видением Трампа. Однако терпение в Вашингтоне, похоже, начинает иссякать.

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"Я считаю, что Трамп настолько хочет соглашения с Путиным, что не пойдет сразу в другом направлении и не давит на Россию", - считает Штефан Мастер, эксперт из России Немецкого совета по международным отношениям в Берлине. "Но я думаю, что мы приближаемся к поворотному моменту, когда Трамп понимает, что Путин может быть не заинтересован ни в каком соглашении, и все время будет класть что-то дополнительное на стол того, что он хочет получить".

Таким образом, перед Белым домом встает дилемма: сохранять иллюзию "большой договоренности" с Кремлем или, наконец, перейти к более жесткой стратегии в отношении России.

Ранее сообщалось, что Трамп намекает Путину на санкции из-за затягивания Москвой переговоров по прекращению огня в Украине.