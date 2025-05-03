Трамп становится воинственным по отношению к РФ: The Telegraph объяснил, при чем здесь увольнение Волтца

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Стремление президента США Дональда Трампа быстро покончить с войной в Украине сошло на нет. Кажется, только теперь он начинает понимать, что препятствие его амбициям не в Киеве, а в Кремле.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Издание пишет, что Трамп становится воинственным по отношению к России под прикрытием увольнения Майка Уолта с должности советника по национальной безопасности. Вероятно, внезапное устранение политика можно интерпретировать как соответствие этому направлению движения, несмотря на то, что Волтц придерживался "ястребиных" взглядов на Россию.

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"Отказ от ястреба, к которому его политическая база относилась с глубоким подозрением, может дать Трампу прикрытие, необходимое для изменения курса. Как ни парадоксально, перехода к политике, которую рекомендовал его бывший советник по национальной безопасности", - пишут авторы материала.

В статье The Telegraph отмечается, мол, глава Белого дома наконец-то осознает, что российский "фюрер" Владимир Путин несет главную ответственность за срыв его усилий. Теперь два важных теста покажут, действительно ли изменилась политика США и Путин ли наконец оттолкнул Трампа.

"Первое - пойдут ли по поставкам оружия в Украину на этой неделе дополнительные поставки помощи, а второе - поддержит ли Трамп предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект о введении санкций против России.

Увольнение Майка Волтца

Президент США Дональд Трамп 1 мая уволил Майка Уолтца - своего советника по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять государственный секретарь США Марко Рубио.

Заметим, что Уолтц в марте 2025-го добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга к тайному чату в Signal. Вроде бы это произошло случайно. В чате обсуждались планы военного удара по целям хуситов. Этот инцидент повлек за собой настоящий резонанс из-за потенциального разглашения чувствительной информации.

По мнению журналиста издания The Atlantic Дэвида Грэма, даже без этого инцидента Уолтц долго не продержался бы в команде Дональда Трампа. Чиновник был слишком профессиональным и независимым для того, чтобы вписаться в команду действующей американской администрации, которая требует от должностных лиц не экспертизы, а абсолютной лояльности и готовности сообщать президенту только то, что он хочет слышать.

Дата публикации 12:18, 02.05.25 Количество просмотров 19 Вот почему Трамп уволил Волца! Скандалы в Белом доме не утихают!