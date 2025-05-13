Стив Уиткофф / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил ультиматум: если не будет немедленно прямых переговоров между Украиной и РФ, то США выйдут из переговорного процесса.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, передает портал Breitbart News.

Уиткофф отметил, что среди ключевых вопросов на переговорах остаются обсуждения территорий Украины, ситуация вокруг ЗАЭС и обеспечение доступа Киева к водным путям.

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По словам спецпредставителя США, главные разногласия касаются пяти регионов, и сейчас обсуждается возможность отступления обеих сторон в определенные административные линии.

Стив Уиткофф подчеркнул, что без участия Путина заключение мирного соглашения невозможно, поэтому, по его мнению, необходимо вести диалог со всеми.

Уиткофф также выразил уверенность, что сейчас есть реальный шанс покончить с войной.

Напомним, что идею о переговорах в Стамбуле 15 мая поначалу предложила Россия. Затем президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.

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Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что ждет Путина 12 мая в Турции.