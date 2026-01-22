"Трамп – стихийное бедствие": политолог объяснил, почему критики не знают, как его остановить

Дональд Трамп / © Associated Press

Политолог Владимир Фесенко считает, что президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе воспринимают как символ разрушительных глобальных изменений, однако у его оппонентов до сих пор нет четкого плана, как ему противостоять.

Об этом эксперт написал в Facebook, комментируя реакцию мировых элит на выступления и заявления Трампа.

”Трампа в Давосе воспринимают почти как всадника глобального Апокалипсиса, но он – олицетворение новой политической стихии, новых глобальных трендов”, – пишет Фесенко на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, президент США приехал на Всемирный экономический форум, чтобы подчеркнуть свое величие и получить аплодисменты, однако встретил критику и отказ в своих геополитических прихотях.

"Он хочет быть триумфатором и доминатором, а здесь его воспринимают как разрушителя и почти всадника глобального Апокалипсиса. Сплошной диссонанс", - добавляет политолог.

Фесенко подчеркивает, что критики Трампа уже решаются сказать ему "Нет!" и это частично касается его претензий на Гренландию, но в то же время реакция на всю его разрушительную деятельность.

"Однако у критиков до сих пор нет единства и четкого плана, как его остановить. Они скорее молча надеются, что еще пару лет надо его перетерпеть, и все пройдет", - отмечает политолог.

По мнению Фесенко, Трамп является лишь временным олицетворением новых глобальных трендов: "Он разрушает то, что ему не нравится, но не знает, чем это заменить. Нынешний Давос – символ развилки, на котором оказался современный мир. И выживать в этом водовороте неопределенности придется всему миру".

О чем говорил Трамп в Давосе

Речь Дональда Трампа в Давосе, которую американские СМИ окрестили "тирадой", длилась 72 минуты, хотя регламент предусматривал всего 45. Президент США начал свое выступление с шутки: "Рад обратиться к друзьям… и нескольким врагам". Хотя США и Европа не являются врагами, о тесной дружбе речь уже не идет. Сначала речь скорее напоминала отчет о проделанной работе – 20 января исполнился ровно год от его инаугурации.

Трамп много времени посвятил хвалебным заявлениям об экономике США: он говорил, что в Америке снизилась инфляция, подешевели продукты в супермаркетах, в то время как в Германии и Великобритании цены на электроэнергию взлетели. Некоторые европейские страны он охарактеризовал как "неузнаваемые", а сам континент, по его мнению, движется в неправильном направлении.

Кроме того, Трамп подверг сомнению готовность Европы помочь США в случае военной угрозы. Параллельно он шутил, что без вмешательства Америки европейцы сейчас бы говорили на немецком и немного японском, напоминая о роли США во Второй мировой войне.

