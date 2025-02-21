Трамп стремился к выгоде: почему соглашение о полезных ископаемых разозлило президента США

Давление Трампа на Украину является жесткой попыткой воспользоваться преимуществами государства в его худший час.
Одной из причин, по которым президент США Дональд Трамп разозлился на президента Владимира Зеленского – стал отказ подписать соглашение о полезных ископаемых, пишет CNN.
Это дает понять взгляды Трампа на внешнюю политику и его восприятие войны после того, как он словесно упразднил, поддержку Украины и поддержал страну-захватщицу – Россию.
"Мотивы президента, похоже, основываются больше на получении наилучшей потенциальной денежной выгоды для Соединенных Штатов, чем на справедливом разрешении смертоносного конфликта, ставящего под угрозу весь мир", – говорится в публикации.
Давление Трампа на Украину, жертву конфликта, также является жесткой попыткой воспользоваться преимуществами государства в его худший час: в то время как Путин оккупировал большие куски ее территории, Трамп стремится получить большой кусок его минеральных богатств по низкой цене.
"Соглашение" выглядит скорее как форма вымогательства, которую Трамп уже когда-то испытал на Зеленском — оказание военной помощи как стимул для него объявить расследование Джо Байдена, что привело к первому импичменту Трампа", — отметили в издании.
В то время, когда Трамп заявляет о том, что Путин хочет остановить войну и серьезно настроен на переговоры о мире, разведывательные службы США и их союзников менее оптимистичны.
Три источника, знакомые с западной разведкой, сообщают, что диктатор Путин остается сосредоточенным на включении Украины в состав России или на том, чтобы создать слабое государство, зависимое от Москвы.
"Если вы добились прекращения огня, то прекращение огня – это лишь время для Путина отдохнуть, перевооружиться, вернуться и получить все остальное, что он хочет", – сказал один из источников.
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о том, что Владимир Зеленский не подписал финансовое соглашение о редкоземельных полезных ископаемых, поскольку документ не учитывал интересы Украины.
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