Трамп стремится к быстрому миру: какую цель на самом деле преследует президент США

Трамп / © Associated Press

На фоне сообщений о возможных дополнительных трехсторонних переговорах с участием США, Украины и России военный аналитик Майкл Кларк оценил реальные намерения Дональда Трампа и Владимира Путина по миру. По его словам, американский лидер действительно настроен на скорую сделку, тогда как Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий в ближайшее время.

Об этом он рассказал Sky News.

Комментируя позицию президента США, Кларк подчеркнул, что Трамп стремится как можно быстрее остановить войну.

«Масштабы потерь могут быть значительно больше, чем мы предполагали раньше», — отметил эксперт.

По оценкам аналитика, общие потери России уже могли достичь около 1,2 миллиона человек, включая погибших и раненых. В то же время украинские потери, по разным подсчетам, могут составлять до полумиллиона человек. Об этом сообщает Reuters.

У Трампа собственный интерес

Главная мотивация Трампа, по оценке Кларка, носит прагматический характер. Президент США заинтересован в возобновлении широкого спектра экономических договоренностей с Россией.

«Он хочет сделок в сфере недвижимости, энергетики, развития, полезных ископаемых. Но пока идет война, это невозможно», — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, подытожил Кларк, Трамп стремится к завершению войны в Украине, чтобы открыть путь к новым договоренностям с Москвой вне военного контекста.

Впрочем, в отношении позиции Кремля Кларк высказался гораздо скептичнее. По его мнению, Владимир Путин не видит смысла в скорейшем прекращении огня, поскольку считает нынешний момент выгодным для себя.

«Он в форме считает себя человеком на миссии. Путин убежден, что это его время — и потому, что он уже достиг, и из-за политической ситуации в США», — объяснил аналитик.

Кларк добавил, что присутствие Дональда Трампа в Белом доме создает для Кремля более благоприятную, по его мнению, среду для реализации собственных планов. Именно поэтому Москва, по словам эксперта, согласится на прекращение огня только тогда, когда риск потерять уже захваченное станет слишком высоким.

Ранее Трамп повесил фото с Путиным в Белом доме. Фотография лидеров государств сделана во время их саммита на Аляске в августе 2025-го.

"Я заметила кое-что, чего раньше не видела в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке на их летнем саммите на Аляске", - написала корреспондентка PBS News Элизабет Ландерс.