Трамп стремится к быстрому миру в Украине: президент Финляндии назвал 4 предпосылки

Александр Стубб заявил об окне возможностей для переговоров по поводу мира в Украине между выборами и днем инаугурации президента США.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что избранного президентом США Дональда Трампа следует воспринимать всерьез, когда тот говорит о прекращении войны в Украине. Переговоры возможны в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Bloomberg.

После телефонного разговора с Трампом Стубб сказал:

"Мы в Европе и во всем мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее".

По словам президента Финляндии, "есть окно возможностей для переговоров между выборами и днем инаугурации". Отметим, что инаугурация нового президента США состоится 20 января.

Выступая на климатическом саммите COP29 в Баку Стубб назвал четыре предпосылки для мира в Украине. Речь идет о территории – "и здесь мы не знаем, где все решится", сказал политик. Второе – гарантии безопасности, третье – справедливость, а "потом номер четыре – реконструкция".

Издание также напомнило, что в октябре президент Финляндии встретился с лидером Китая Си Цзиньпином во время визита в Пекин, где также поднималась тема войны в Украине.

К слову, по мнению американского политолога Адриана Каратницкого, команда Трампа рассматривает возможность "балтийского варианта" по оккупированным территориям Украины.

Читайте также: