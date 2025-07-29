Трамп существенно сократил срок ультиматума Путину: в Кремле отреагировали

Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп решил существенно сократить сроки своего ультиматума для диктатора РФ Владимира Путина – с 50 дней до 12. В Кремле этому не очень обрадовались.

Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле "приняли во внимание заявление Трампа о сокращении сроков урегулирования в Украине и незаинтересованность в контактах".

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Тем не менее, нагло заявляет Песков, Москва якобы "заинтересована в мирном разрешении конфликта".

"Несмотря на заявления президента США, Россия продолжит "сво" для защиты своих интересов", - цинично высказался спикер Путина.

Говоря о возможности встречи Трампа и Путина, пресс-секретарь президента заявил, что вопрос как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит.

Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании заявил, что решил сократить для диктатора РФ Владимира Путина 50-дневный срок на прекращение войны в Украине. По его словам, это "приблизительно 10 или 12 дней". Причиной называет отсутствие прогресса.

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм говорит, что диктатор РФ Владимир Путин просчитался по поводу Трампа. Политик отмечает, что полностью понимает разочарование американского лидера относительно постоянных атак России на Украину. Это, считает он, свидетельствует об "отсутствии реального желания сесть за стол мирных переговоров".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский говорит, что решение американского лидера – это четкая позиция, которая высказана очень вовремя. Зеленский заявил, что Украина остается преданной миру и будет работать с США, "чтобы сделать обе наши страны более безопасными, сильными и процветающими".

Дата публикации 17:10, 28.07.25 Количество просмотров 525 Трамп удивляет новым дедлайном для Путина: Я очень разочарован Путиным и сокращаю 50-дневный срок до...

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