Трамп свирепствует и готовит масштабную "чистку" в Белом доме: Politico раскрыло подробности

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность масштабных кадровых изменений в правительстве после увольнения генпрокурора Пам Бонди. Глава Белого дома выражает недовольство работой министров торговли и труда, что может привести к крупнейшему переформатированию правительства за последние 15 месяцев.

Об этом говорится в статье Politico.

Трамп может уволить Чавес-ДеРемер и Лутника

Бонди уволили с должности генпрокурора в четверг, однако, по информации источников, Трамп рассматривает возможность отставки и других членов своей команды. Он выражает недовольство работой министра торговли Говарда Лутника и главы Министерства труда Лори Чавес-ДеРемер, допуская дальнейшие кадровые изменения в правительстве.

«Он очень раздражен и планирует кадровые перестановки», — сообщил один из представителей администрации, знакомый с ситуацией.

Этот источник, а также еще три человека, которые знают о подходе Трампа к формированию правительства, говорили анонимно из-за отсутствия окончательных решений.

Разговоры о возможных перестановках активизировались после увольнения Бонди, а также после отставки министра внутренней безопасности Кристи Ноэм в прошлом месяце.

На данный момент окончательных решений по Чавес-ДеРемер и Лутнику нет. Известно, что Трамп и раньше рассматривал варианты их увольнения, но в итоге отказывался от этого.

Почему Трамп хочет кадровых изменений в правительстве?

Если президент все же пойдет на более широкие кадровые изменения, это может стать попыткой перезапустить работу администрации на фоне сложной политической ситуации.

По словам другого высокопоставленного чиновника, потенциальные ротации касаются тех членов правительства, которые, по мнению Трампа, «показали слабые результаты или привлекли слишком много негативного внимания».

Пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявила, что Чавес-ДеРемер и Лутник «оба прекрасно выполняют свою работу, защищая американских работников, и продолжают пользоваться полной поддержкой президента Трампа».

Еще один представитель администрации, комментируя ситуацию вокруг Лутника, отметил, что не слышал о возможных изменениях в Министерстве торговли.

«Все довольны его работой — по торговым соглашениям, фармацевтике, Японии, тарифам и всему остальному… Он также с самого начала занимал жесткую позицию по Канаде, что президент высоко ценит», — сказал собеседник.

В то же время другой источник в Белом доме утверждает, что позиции Лутника остаются нестабильными — он находится «на тонком льду». При этом уточняется, что Трамп уже неоднократно рассматривал его отставку, но так и не принял окончательного решения.

Этот же источник добавил, что будущее Лори Чавес-ДеРемер также сейчас находится на этапе обсуждения.

В Белом доме убеждены, что кадровые изменения могут укрепить позиции администрации в ключевых избирательных вопросах. В частности, отставка Лутника дала бы Трампу возможность заявить: «Я вношу изменения в экономику».

Самое масштабное обновление правительства Трампа

Если отставки все же состоятся — вместе с уже уволенными Ноем и Бонди — это станет самым масштабным обновлением правительства Трампа за последние 15 месяцев. За этот период его администрация оставалась относительно стабильной, особенно по сравнению с первым президентским сроком.

Вероятные изменения также связывают со стремлением сохранить контроль Республиканской партии в Вашингтоне накануне ноябрьских выборов.

Еще один приближенный к Белому дому источник отмечает, что Трамп рассматривает вариант «зачистки» команды из-за опасений, что в следующем году процесс утверждения кандидатов на должности может усложниться — особенно в случае усиления позиций демократов после промежуточных выборов.

Между тем Чавес-ДеРемер находится под проверкой инспектора Министерства труда из-за подозрений, которые включают употребление алкоголя при исполнении служебных обязанностей и возможный роман с работником службы безопасности. Отдельно изучается, не использовали ли ее подчиненные официальные мероприятия для организации ее частных поездок.

Сама чиновница отвергает все обвинения, а Белый дом ранее публично становился на ее защиту.

Вероятная отставка Лутника уже длительное время является темой обсуждения в политических кругах Вашингтона. Несмотря на многолетнюю дружбу с Трампом, у него ограниченная поддержка за пределами президентского окружения и он давно считается одним из потенциальных кандидатов на увольнение. Критики характеризуют его как резкого и противоречивого политика, а также обвиняют его в продвижении недоработанных идей, которые впоследствии приходится исправлять другим.

Сам Трамп также выражал недовольство тем, что семья Лутника получает выгоду от связей с властью. Компания Cantor Fitzgerald, где работают его сыновья, отрицает наличие конфликта интересов, хотя и признает свой «рекордный год».

Кроме этого, Лутник столкнулся с критикой со стороны обеих партий после появления его имени в материалах, связанных с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, хотя никаких обвинений в причастности к преступлениям ему не выдвигали.

Во вторник Трамп провел встречу с руководителем Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдином, во время которой обсуждали лесные пожары в Калифорнии в прошлом году, а также возможность его назначения на должность вместо Бонди.

В четверг Трамп назначил Тодда Бланша исполняющим обязанности генпрокурора. Один из представителей администрации назвал Бланша «основным фаворитом» на эту должность.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил об отставке Бонди, сказав, что она переходит в частный сектор. Президент США поблагодарил ее за борьбу с преступностью и значительное снижение уровня убийств.

В то же время начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж немедленно ушел в отставку по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Помощник министра обороны Шон Парнелл поблагодарил генерала за службу, отметив, что тот уходит на пенсию. По данным СМИ, причиной увольнения стало желание руководства Пентагона назначить на эту должность человека, который будет эффективнее воплощать видение Трампа по реформированию армии.