Трамп и Си / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и его главные советники тайно готовятся к поездке в Южную Корею в октябре на встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там он может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпинем.

Об этом сообщили CNN трое чиновников администрации Трампа.

Саммит, который должен состояться в Кенджу с конца октября до начала ноября, рассматривается как ключевая возможность для Трампа встретиться с китайским лидером.

По словам чиновников, уже состоялись серьезные обсуждения двусторонней встречи на полях АТЭС, однако окончательных договоренностей еще нет. В прошлом месяце во время телефонного разговора Си пригласил Трампа и его жену навестить Китай, и Трамп ответил аналогичным приглашением, но даты визитов еще не определены.

Детали визита остаются неопределенными, и пока неясно, могут ли в программе появиться другие остановки.

Чиновники отмечают, что администрация также рассматривает этот визит как возможность обеспечить новые экономические инвестиции в США — вопрос, который был в центре внимания и во время недавних поездок Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

«Обсуждается визит в Южную Корею, который будет сосредоточен на экономическом сотрудничестве», — сказал CNN представитель Белого дома.

Среди других целей — дискуссии по торговле, обороне и сотрудничеству в сфере мирного атома.

Напомним, в Пекине состоялся военный парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления Китая японским захватчикам и во Второй мировой войне. На параде присутствовали президент Китая Си Цзиньпин, российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Тогда Дональд Трамп заявил, что он проиграл Индию и Россию.