Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © ТСН

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Из-за неспособности быстро преуспеть в переговорах о прекращении огня президент США Дональд Трамп начал терять интерес к урегулированию войны в Украине. Но шансы вернуть хозяина Белого дома «на светлую сторону» все еще сохраняются.

Такое мнение высказал посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый в интервью «Украинскому радио».

По его словам, позиция Дональда Трампа по поводу войны, которую развязала Россия, изначально не была проукраинской и все, чего он хотел — это добиться временного прекращения огня на 30 дней и заявить, что цели достигнуты.

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Однако, как отметил украинский дипломат, в Кремле не дают американскому президенту такой возможности и «водят за нос».

«Дональд Трамп уже понял, что они [россияне] не хотят никакого мира. Даже не хотят ему “подарить“ 30 дней, чтобы он мог объявить себя претендентом на Нобелевскую премию мира. Не хочет Путин даже этого сделать для него», — подчеркнул Чалый.

Экс-посол в США считает, что в такой ситуации украинская сторона должна всеми способами напоминать Трампу о его заявлениях и инвестированном им политическом капитале в урегулирование войны в Украине.

«Мы должны сделать так, что он должен остаться в игре и дать результат, за который ему все будут аплодировать, то есть за победу. А это не просто прекращение огня на 30 дней, а гарантия безопасности для Украины, деоккупация части территории Украины, снабжение вооружениями. Я думаю, что такой шанс еще остается», — подытожил дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 9 апреля рассказал, есть ли у него план «Б», если у США не получится добиться прекращения огня.