Трамп теряет контроль над внешней политикой США: Израиль и Украина перехватывают инициативу

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Способность американского президента Дональда Трампа влиять на внешнюю политику США оказалась ограниченной. После атак Израиля на Иран и на Россию администрация должна возобновить контроль над своим внешнеполитическим курсом.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги Кристофер Чиввис в статье The Guardian.

В последние недели Иран и США стояли перед выбором: переговоры или затяжная война. В 2018 году Трамп заблокировал дипломатический путь, разорвав ядерное соглашение с Ираном. Однако с января этого года он был «удивительно открыт к переговорам с Тегераном», и верховный лидер Ирана Али Хаменеи, казалось, тоже был готов к этому.

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Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху избрал путь войны, и Трамп, несмотря на первоначальные колебания, теперь, похоже, поддерживает его. Хотя Трамп имел уникальную возможность сдержать Нетаньяху, он «присоединился к его позиции».

По словам Чиввиса, Трамп «правильно стремился к соглашению», которое бы предлагало Ирану смягчение санкций в обмен на прекращение ядерной программы. Это уменьшило бы риск ядерной угрозы, принесло бы пользу энергетическим рынкам и позволило США сократить военное присутствие в регионе. Однако «израильское правительство не желало этого и, следовательно, испортило переговоры администрации Трампа».

Израиль утверждает, что Иран был в считанные дни от создания бомбы, но, по мнению Чиввиса, «в это трудно поверить», ведь эксперты оценивали этот срок в месяцы, если не годы. Если бы ситуация изменилась, США «почти наверняка присоединились бы к Израилю в этих ударах».

Автор подчеркивает, что эти удары не положат конец ядерной программе Ирана полностью. Ущерб будет реальным, но «эти объекты можно отстроить», а знания ученых можно заменить. История показывает, что "удары с целью обезглавления" редко срабатывают в долгосрочной перспективе. Даже участие США не устранит программу без изменения режима в Тегеране, что "повторило бы трагические ошибки войны в Ираке в 2003 году, но в еще большем масштабе". Следствием является «худший из двух миров: мстительный Иран, еще более решительно настроенный получить ядерное оружие и отсутствие надежды на переговоры».

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Госсекретарь США Марк Рубио «мудро попытался дистанцировать» США от израильской атаки. Трамп, однако, «сначало пытавшийся сдержать атаку Израиля», теперь использует ее как рычаг для своего соглашения. Такое тесное сближение с Израилем может только «глубже вовлечь Соединенные Штаты в конфликт».

Как переговорная тактика, вряд ли сработает, ведь иранские автократы не могут позволить себе быть принужденными к соглашению, чтобы не взорвать легитимность. Кроме того, некоторые влиятельные иранские чиновники получают выгоду от статус-кво в условиях санкций.

Вызывающий шаг Израиля является еще одним примером того, как партнеры США перехватывают стратегическую инициативу у Трампа. Это произошло после решения президента Украины Владимира Зеленского ударить вглубь России дронами, когда США пытались договориться о прекращении огня с Москвой.

Поскольку США сосредоточены на внутренних потрясениях, которые «разжигает администрация Трампа», и неопределенности по поводу его глобальных целей, другие игроки, вероятно, сделают то же самое. Издание отмечает, что если администрация не найдет в себе достаточно дисциплины и сосредоточенности, чтобы взять под контроль свою внешнюю политику, США рискуют быть вовлеченными в больше конфликтов, которые точно не будут отвечать интересам американского народа.

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Напомним, Трамп заявил о готовности Ирана к переговорам , но отказался назвать имена иранцев, якобы звонивших ему с предложением новых переговоров по ядерной программе. По словам президента США, Иран, вероятно, получит «еще одну возможность» заключить ядерное соглашение с Соединенными Штатами после недавних ударов Израиля.