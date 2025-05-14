Трамп теряет терпение к Путину: в администрации США меняется риторика по поводу войны в Украине

Трамп теряет терпение к Путину. / © ТСН.ua

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В администрации Дональда Трампа меняется отношение к Украине и ход войны. После месяцев критики в адрес Киева, чиновники США все чаще указывают на Россию как главное препятствие для прекращения боевых действий.

Об этом пишет Financial Times.

Вице-президент Дж. Д. Вэнс на прошлой неделе заявил, что "российские предложения слишком требовательны", чем удивил дипломатов, ожидавших традиционные месседжи MAGA-нарратива.

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В феврале Вэнс был в центре конфликта в Овальном кабинете, когда обвинил Зеленского в неблагодарности за поддержку США. Но теперь, по словам источников, риторика меняется: Трамп все больше разочаровывается в Путине. По данным Financial Times, даже после готовности США к уступке по Крыму, Путин отверг предложение прекращения огня. Один из американских дипломатов подытожил:

"Трамп видит, что отдал слишком много и ничего не получил".

Отношения Вашингтона и Киева улучшились. Зеленский согласился на прямые переговоры в Турции по призыву Трампа, а также подписал с США соглашение о сотрудничестве в области стратегических ресурсов. В то же время в Белом доме готовятся к переговорам: госсекретарь Марко Рубио и посланники Трампа Келлог и Виткофф прибудут в Стамбул 16 мая.

На фоне новых обстрелов со стороны РФ Трамп пригрозил введением вторичных санкций, включая банковские. Бывший посол США в России Майкл Макфол заметил, что в риторике Трампа "чувствуется разочарование". А экс-посол в Украине Билл Тейлор считает, что Трамп приходит к выводу: Путину нельзя доверять и тот не настроен на реальные переговоры.

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Украинские чиновники считают, что недавнее соглашение с США по стратегическим ископаемым увеличивает вероятность дальнейшей американской поддержки обороны. "Теперь Трамп имеет шкуру в игре", - отметил один из них.

Однако остается непонятным, действительно ли бывший президент изменил позицию в пользу Киева или только разочаровался в неуступчивости Кремля. Несмотря на критику со стороны европейских лидеров и спецпредставителя США Китта Келлога в адрес Путина, Дональд Трамп публично похвалил его инициативу по переговорам, назвав ее потенциально большим днем для России и Украины.

"Трамп, безусловно, видит, что Путин не играет в мяч", - отметил Эрик Грин, бывший советник Совета нацбезопасности США. В то же время он подчеркнул, что это еще не означает более жесткого курса против Кремля. Бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер, комментируя новую риторику вице-президента Венса, также заметил положительные сдвиги, но добавил: "Следующим логическим шагом должно стать усиление давления на Россию".

Между тем, другие политики уже действуют. "совершит огромную ошибку, если попытается играть с Трампом".

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Однако в Москве, по словам экспосла США Майкла Макфола, надеются на обратное: что со временем интерес Белого дома к войне погаснет, а помощь Украине снизится.

"Путин играет в длинную игру, – отмечает Макфол. – Он надеется, что Трамп потеряет интерес, и украинская армия ослабнет".

Несмотря на эти риски некоторые аналитики считают, что вероятность резкого разворота США от Киева уменьшилась.

"Трампу будет сложно перезапустить отношения с Россией, не урегулировав вопрос Украины", - объясняет Томас Грэм, эксперт Совета по международным отношениям. "Ставки слишком высокие. Если он уйдет из Украины прямо сейчас — это будет выглядеть как провал".

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