Трамп теряет терпение по отношению к Путину, но есть одно "но": детали от Politico

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дает понять, что его терпение по отношению к диктатору России Владимиру Путину заканчивается. Более того - он предупреждает, что "фюрер" играет с огнем, отказываясь участвовать в серьезных мирных переговорах по прекращению войны.

Об этом говорится в материале Politico .

В статье подчеркивают, что Трамп разочарован безразличием диктатора РФ к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования, и до сих пор не принял решение об изменении своей политики.

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"Путин неустанно приближается к тому, чтобы сжечь "золотой мост", который Трамп протянул ему", - отмечает издание.

Трамп и санкции

Впрочем, американские чиновники, с которыми пообщалось Politico, говорят, что американский лидер еще не принял окончательного решения о том, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак РФ на Украину.

Проукраинские союзники на Капитолийском холме действуют осторожно, призывая Белый дом рассмотреть возможность выполнения угроз по отношению к Путину и поддержать их усилия по введению новых санкций. инициативу по поддержке Украины.

Авторы статьи отмечают, что Дональд Трамп угрожал усилением санкций против Москвы с первых дней своего пребывания в должности. Впрочем, до сих пор не выполнил эти обещания - несмотря на то, что Путин неоднократно заявлял Трампу, мол, поддерживает мир, "одновременно усиливая свою кампанию бомбардировок в Украине".

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Когда на прошлой неделе Трамп разговаривал с несколькими европейскими лидерами после телефонных разговоров с Владимиром Зеленским и Путиным, он, казалось, оправдывал нежелание руководителя Кремля участвовать в мирных переговорах, по словам двух знакомых с разговором.

А что дальше

По словам источников издания, глава Белого дома предположил, что кремлевский хозяин, возможно, отказался присоединиться к переговорам о прекращении огня после угроз новых экономических санкций со стороны Европы и США.

Хотя Трамп был разочарован Путиным, говорят источники, он дал европейцам ясное представление, что ему не нравятся санкции, и надеялся, что сможет заставить российского "фюрера" приобщиться без давления. Впрочем, также есть лица в американской администрации и вне ее, которые сказали Трампу, что "санкции нанесут ущерб американским компаниям и оттолкнут Россию от переговоров".

Несколько республиканских законодателей начали активно поддерживать санкции. Лидеры-республиканцы в Сенате поддерживают двухпартийный законопроект, но ждут четкого сигнала поддержки со стороны Трампа. Однако если он публично выступит против ограничений, это может уменьшить поддержку или заставить республиканцев выступить против него.

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"Европейские чиновники и опытные наблюдатели за Россией отмечают, что Москва пытается разделить тему войны в Украине и отношений США с Россией, в которых и Путин и Трамп видят значительный потенциал для экономического сближения", - пишет Politico.

Европейское чиновник отметил: "Кажется, что россияне хотели бы разделить две темы: одна – это отношения между Россией и США. Другая – Украина".

Чиновники США и России намекали на выгодные возможности, которые могут возникнуть, если обе страны нормализуют двусторонние отношения после мирных переговоров.

Напомним, американского президента очень возмутили действия Владимира Путина . После мощных российских ударов по украинским городам ночью 25 и 26 мая, ставших одними из самых интенсивных за три года, Трамп назвал поведение "фюрера" "бешеным".

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Несмотря на такие бурные заявления Дональда Трампа и угрозу санкций, в администрации диктатора РФ верят в то, что США хотят продолжать совместную работу с Москвой.

Кроме того, у Путина цинично заявляют о продолжении переговоров. Спикер "фюрера" Дмитрий Песков подчеркну, мол, пока нет понимания относительно их места, но нужно подготовиться ко второму раунду.

Дата публикации 06:50, 28.05.25 Количество просмотров 59 На предупреждение Путину от Трампа, Кремль ответил угрозами!