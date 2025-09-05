Трамп теряет веру и более пессимистично оценивает окончание войны в Украине: источники NBC News

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп все пессимистичнее настроен относительно быстрого решения войны в Украине, в частности, при своем посредничестве, а также личной встречи двух лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом сообщили два высокопоставленных чиновника администрации Белого дома в комментарии NBC News.

По их словам, хотя Трамп не теряет надежды на прекращение боевых действий, однако на шансы на мир он не надеется. Американский лидер признал, что война оказалась более сложной проблемой, чем он ожидал.

NBC News отмечает, что бурные миротворческие усилия в прошлом месяце, похоже, теперь зашли в тупик. Один европейский источник выразил разочарование тем, что администрация Трампа не ввела новые существенные санкции против России, которые стали бы толчком к прекращению войны.

Другой собеседник отмечает, что одним из осложнений в случае введения санкций могут стать отношения руководителя Вашингтона с Путиным. Трамп сообщил советникам, что не намерен их портить, говорят источники. К слову, американский лидер еще во время первого срока заявлял, что в интересах Америки иметь дружеские отношения с “фюрером” РФ, который возглавляет страну с ядерным арсеналом.

В то же время западный чиновник отмечает, что поддержка межлидерских отношений с Путиным потенциально позволяет Трампу позиционировать себя как посредника, которому доверяют обе стороны. Ведь у него есть рычаги влияния как на Путина, так и на Зеленского.

NBC News пишет, что хотя санкции являются инструментом вероятного влияния на Путина, у них есть и обратная сторона. По словам одного из собеседников, каждый эскалационный поворот ставит под угрозу роль Трампа как справедливого посредника. Именно поэтому его задача состоит в том, чтобы умело рассчитать время для внедрения ограничений и «уменьшить их», когда будет достигнут прогресс.

Напомним, The New York Times пишет о том, что Европа стремится удержать президента США Дональда Трампа вовлеченным в урегулирование войны в Украине. Европейские лидеры демонстрируют, что готовы работать над послевоенными гарантиями безопасности для Киева. Несмотря на сомнения по поводу скорых переговоров об окончании войны, европейские страны решили сосредоточиться на «длинной игре».

В то же время Путин не прекращает делать новые заявления о войне в Украине. Во время экономического форума во Владивостоке он поразил циничным обещанием о мире с Украиной. Так, по его словам, якобы потребности в размещении западных войск в Украине после войны не будет, потому что Москва будет “уважать” гарантии безопасности и “соблюдать мирные договоренности”.