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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп торгуется с Путиным: что США предлагают Кремлю в обмен на мир

Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение американских нефтяных компаний на российский рынок, совместную добычу на Сахалине и возобновление поставок российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба».

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Трамп и Путин

Трамп и Путин обсуждают нефтяные соглашения

Соединенные Штаты и Россия обсуждают возможность возобновления сотрудничества в нефтяной отрасли в рамках переговоров по завершению войны против Украины. Среди идей — совместная добыча нефти у острова Сахалин на Дальнем Востоке России и возвращение российской нефти на европейский рынок через трубопровод «Дружба». Речь идет о потенциальных договоренностях, а не о заключенных соглашениях.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собеседников, осведомленных о переговорах.

Какие соглашения обсуждают Вашингтон и Москва

По информации издания, Белый дом и Кремль рассматривают возможность возобновления совместного проекта с участием американских и российских нефтяных компаний на территории Сахалина. В масштабном проекте «Сахалин-1» ранее участвовала американская ExxonMobil, владевшая 30% акций. После ухода из России компания заявляла о переговорах по компенсации за потерянный пакет, но не сообщала о планах возобновлять работу в стране.

Еще одно предложение касается возобновления продаж российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба». Кроме того, стороны обсуждают возможный возврат американских авиакомпаний к использованию российского воздушного пространства для транзитных полетов, сотрудничество в производстве титана и новые энергетические проекты.

Среди других идей — строительство завода по сжижению природного газа на Аляске с участием российской компании «Новатек», возобновление поставок газа в Европу через уцелевшие участки «Северного потока» и ослабление ограничений на экспорт калийных удобрений из России. Также обсуждали возможность передать управление Запорожской атомной электростанцией американской структуре, которая распределяла бы производимую электроэнергию между Украиной и Россией.

Как экономические договоренности связаны с мирными переговорами

По данным собеседников Financial Times, потенциальные соглашения являются частью более широкой попытки администрации президента США Дональда Трампа привлечь Москву к переговорам о завершении войны. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф обсуждал бизнес-предложения с Владимиром Путиным во время встречи в Санкт-Петербурге в начале сентября. Во время следующего визита в Москву на его блокноте была замечена надпись «Бизнес-соглашения».

В то же время, официальный представитель США подчеркнул, что экономические предложения должны быть частью всеобъемлющей мирной договоренности, которая остановит войну. По его словам, окончательных решений по этим проектам нет, а полноценное экономическое сотрудничество с Россией возможно только после завершения боевых действий.

По информации источников издания, Москва рассматривает бизнес-соглашения и как способ нормализовать отношения с США еще до завершения войны. В то же время, обсуждения проходят без непосредственного участия Украины и европейских партнеров. Европейские дипломаты предупреждали Вашингтон, что не поддерживают ослабление санкций или новые бизнес-договоры с Москвой до прекращения войны, а решения, затрагивающие интересы ЕС, нельзя принимать без согласия Европы.

Вернутся ли американские компании в Россию

Реализация этих предложений остается неуверенной. Помимо отсутствия мирного соглашения, препятствием является нежелание американских компаний снова выходить на российский рынок после потерь, связанных с полномасштабным вторжением. Для части проектов также необходим просмотр санкционных ограничений.

Джеффри Пайетт, бывший помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов, выразил сомнение, что крупные публичные компании в нынешних условиях захотят возобновлять работу в России. Европейский дипломат, комментируя перспективы экономических стимулов для Кремля, также отметил, что мотивы Москвы не сводятся к деньгам и связаны с стремлением к контролю и политическому влиянию.

В феврале российский представитель по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев оценивал потенциальные совместные проекты в 14 миллиардов долларов. Однако предыдущие попытки продвинуть масштабные договоренности затормозили из-за разногласий по поводу условий завершения войны и территориальных уступок, которых требовала Россия.

Экономические договоренности США и России — последние новости

Ставка администрации Дональда Трампа на экономические стимулы не обязательно заставит Кремль прекратить войну. Аналитик Томас Райт считает, что Трамп попал в ловушку Путина, и теперь Москва может воспользоваться предложениями о бизнесе и ослаблении санкций, не отказываясь от своих территориальных требований к Украине.

На фоне переговоров в Европе опасаются, что Вашингтон и Москва могут договориться о возобновлении энергетического сотрудничества без участия европейских партнеров. В частности, возможное возвращение американских инвесторов в «Северный поток» уже назвали «грязным соглашением» за спиной Европы, ведь его последствия могут оказать непосредственное влияние на энергетическую безопасность континента.

В то же время, Россия уже получает возможности для возвращения на мировые энергетические рынки. После договоренностей с Вашингтоном возобновился экспорт российского дизельного горючего, а первые танкеры отправились в Турцию и Бразилию. Критики считают, что соглашение с Трампом развязало Путину руки, хотя вопрос о том, приблизит ли такое сотрудничество к завершению войны, остается открытым.

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