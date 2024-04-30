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Трамп требует от Европы "увеличить размер поддержки Украины до американского"

Трамп требует от Европы "увеличить размер поддержки Украины до американского"

Экспрезидент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что война "гораздо больше повлияла на европейские страны, чем на США".

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Европа должна увеличить размер помощи Украине до американского уровня.

Об этом он сказал в интервью журналу Time.

"Я не буду давать (деньги Украине – ред.), если Европа не станет сравнивать счет (выделенной помощи – ред.). Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить?" – сказал Трамп.

По его словам, война в Украине значительно больше повлияла на Европу, чем на США.

"На них (европейцев – ред.) гораздо больше повлияла (эта война – ред.). Между нами существует океан. Между ними (Европой и Украиной – ред.) этого нет", — добавил он.

В то же время журналисты Time указывают, что страны ЕС также предоставили Украине уже более 100 миллиардов долларов США помощи с начала российско-украинской войны.

Напомним, обозреватель The Washington Post Макс Бут заявил, что Европа и Азия должны готовиться к вероятному президентству Трампа и отходу США. По его словам, союзники США из Европы и Азии совершат серьезную ошибку, если воспримут принятие законопроекта о помощи Украине на 61 млрд в качестве сигнала о том, что им не нужно добиваться большей стратегической автономии.

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