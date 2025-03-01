Трамп требует от Зеленского извинений – Bloomberg

Стармер встретился с Зеленским в Лондоне, а также инициировал новый саммит союзников Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался возобновить переговоры между США и Украиной после напряженной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации источников, обе страны были близки к подписанию экономического договора, однако ситуация обострилась после конфликта на пресс-конференции. Администрация Трампа отказалась возобновлять диалог, заявив, что "нужно время, чтобы утихли эмоции".

По словам одного европейского чиновника, администрация Трампа приватно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского для налаживания отношений.

Стармер предпринял попытку дипломатического урегулирования и пригласил Зеленского в Лондон. Во время встречи на Даунинг-стрит 10 британский премьер заверил в полной поддержке Украины.

Британия также расширила финансовую поддержку Киева. Министр финансов Рейчел Ривз анонсирует новый кредит для Украины на £2 млрд из доходов замороженных российских активов.

Напомним, Спор между президентами США и Украины в Белом доме привлек внимание мирового сообщества. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что эта дискуссия поможет дать ответ на три важных вопроса о войне, развязанной Россией.

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