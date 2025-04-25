Трамп требует от Зеленского немедленно подписать важный документ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп неожиданно обвинил украинского президента Владимира Зеленского в длительном затягивании с подписанием соглашения по редкоземельным металлам.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала окончательные документы по поводу очень важного соглашения о редкоземельных элементах с Соединенными Штатами», — утверждает Трамп.

Реклама

По словам американского президента, опоздание с подписанием документа составляет по меньшей мере три недели.

«Надеюсь, он будет подписан НЕМЕДЛЕННО», - написал Трамп.

В то же время американский президент утверждает, что «работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко».

"УСПЕХ, похоже, будет впереди", - заверил президент США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров по поводу полезных ископаемых. По его словам, все пункты «минерального соглашения», противоречащие Конституции Украины, были исключены, и стороны подписали меморандум, соответствующий украинскому законодательству.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев и Вашингтон достигли прогресса в соглашении о полезных ископаемых, но на этой неделе его не подпишут .