Трамп требует полного доступа к Венесуэле и угрожает Родригес судьбой хуже Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нуждается в «полном доступе» в Венесуэлу , чтобы, по его словам, иметь возможность восстанавливать страну.

Об этом он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One, пишет CNN .

«Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим вещам в их стране, которые позволят нам отстроить эту страну», — сказал Трамп.

Он также повторил заявления, которые ранее сделал в интервью The Atlantic , подчеркнув, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес может столкнуться с «худшей судьбой», чем арестованный лидер страны Николас Мадуро, если «не сделает правильный выбор».

«Мне не нужно это объяснять. Я только скажу, что ее ждет ситуация, вероятно, хуже Мадуро, ведь, знаете, Мадуро сдался сразу», — заявил президент США.

При этом Трамп не уточнил, что именно подразумевает под «правильным решением» со стороны венесуэльских властей.

Напомним, международный обозреватель The Guardian пишет, что до недавнего времени страх ввязываться в войны за границей сдерживал желание президента США Дональда Трампа захватить территорию и природные ресурсы других стран. После ударов по Венесуэле и похищения президента этой страны Николаса Мадуро американский лидер, похоже, окончательно поверил в свое всемогущество и «путинизирует» внешнюю политику США.