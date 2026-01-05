- Дата публикации
Трамп требует полного доступа к Венесуэле и угрожает Родригес судьбой хуже Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил, что в краткосрочной перспективе Соединенным Штатам нужен «полный доступ» к Венесуэле, в частности к ее нефтяным ресурсам, и пригрозил временной главе страны Делси Родригес серьезными последствиями в случае отказа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нуждается в «полном доступе» в Венесуэлу , чтобы, по его словам, иметь возможность восстанавливать страну.
Об этом он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One, пишет CNN .
«Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим вещам в их стране, которые позволят нам отстроить эту страну», — сказал Трамп.
Он также повторил заявления, которые ранее сделал в интервью The Atlantic , подчеркнув, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес может столкнуться с «худшей судьбой», чем арестованный лидер страны Николас Мадуро, если «не сделает правильный выбор».
«Мне не нужно это объяснять. Я только скажу, что ее ждет ситуация, вероятно, хуже Мадуро, ведь, знаете, Мадуро сдался сразу», — заявил президент США.
При этом Трамп не уточнил, что именно подразумевает под «правильным решением» со стороны венесуэльских властей.
Напомним, международный обозреватель The Guardian пишет, что до недавнего времени страх ввязываться в войны за границей сдерживал желание президента США Дональда Трампа захватить территорию и природные ресурсы других стран. После ударов по Венесуэле и похищения президента этой страны Николаса Мадуро американский лидер, похоже, окончательно поверил в свое всемогущество и «путинизирует» внешнюю политику США.