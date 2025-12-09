Трамп требует выборов в Украине: что ответили в ЕС

ЕС вступился за Зеленского, ответив Трампу о выборах во время войны

В Еврокомиссии прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер во время сегодняшнего брифинга.

«Мы уже поднимали вопрос выборов. Сейчас исключительные времена, ведь Россия ведет агрессивную войну с Украиной. По нашему мнению, президент Зеленский — демократически избранный лидер. И любые выборы должны проводиться, когда позволяют это сделать», — сказала Гиппер.

Напомним, по информации WSJ, на переговорах в Майами делегации обсуждали проведение выборов в Украине.

Ранее, в феврале этого года, Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов».