Трамп требует выборов в Украине: что ответили в ЕС
В Брюсселе прокомментировали инициативу Дональда Трампа по скорейшему проведению выборов в Украине.
В Еврокомиссии прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине.
Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер во время сегодняшнего брифинга.
«Мы уже поднимали вопрос выборов. Сейчас исключительные времена, ведь Россия ведет агрессивную войну с Украиной. По нашему мнению, президент Зеленский — демократически избранный лидер. И любые выборы должны проводиться, когда позволяют это сделать», — сказала Гиппер.
Напомним, по информации WSJ, на переговорах в Майами делегации обсуждали проведение выборов в Украине.
Ранее, в феврале этого года, Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов».