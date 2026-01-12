Трамп: у Зеленского нет карт, есть только я

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп намекнул, что Украина не сможет завершить войну против России без его помощи.

Об этом он сказал в интервью NYP.

«У Зеленского нет карт, у него их не было с первого дня. У него есть только одно — это Дональд Трамп. Если бы у него не было Дональда Трампа, это было бы полной катастрофой, и он это знает, и европейские лидеры это знают и все это знают», — отметил Трамп.

«У меня были случаи, когда я справился с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение, это меня шокировало. Вы видели небольшой пример, сидя прямо на том месте. Потом у меня были случаи, когда все было наоборот. Я думаю, что сейчас они оба хотят заключить соглашение, но мы это узнаем еще», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп подверг критике своего украинского коллегу Владимира Зеленского, заявив, что у него «не осталось карт» для переговоров.

«Я наблюдал в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры без карт. У него нет козырей. И это уже надоело. Просто устаешь от этого. И с меня хватит», — заявил Трамп.

Самая острая критика Трампа в адрес Зеленского прозвучала после того, как Зеленский обвинил Трампа в том, что он живет «в дезинформационном пространстве», происходящем из РФ, и что Соединенные Штаты помогают России «вырваться из многолетней изоляции», проводя переговоры на высоком уровне в Эр-Рияде.