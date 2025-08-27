- Дата публикации
Трамп убедил Орбана разблокировать путь Украины в ЕС
Европейские дипломаты прогнозируют, что "тупиковая ситуация" с членством Киева может быть решена уже в ближайшие месяцы.
Президент США Дональд Трамп смог повлиять на премьера Венгрии Виктора Орбана и убедить его снять вето на вступление Украины в ЕС.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейские дипломаты.
По данным издания, телефонный разговор между лидерами прошел после встречи Трампа в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами 18 августа. Союзники Киева попросили американского президента использовать свое влияние на Будапешт.
Дипломаты отмечают, что звонок Трампа заметно изменил динамику дискуссии. Они прогнозируют, что "тупиковая ситуация" с членством Украины в ЕС может быть решена уже в ближайшие месяцы, учитывая растущее политическое давление на Венгрию.
Ранее французский чиновник заявил, что в Евросоюзе ожидают, что переговорный тупик может быть снят в ближайшее время, а процесс приблизит Украину к полноправному членству.