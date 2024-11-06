Трамп убеждает в "массовых фальсификациях" на выборах президента США: полиция разводит руками

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отметил о "массовых фальсификациях" на выборах президента США в Филадельфии в штате Пенсильвания.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social

"Многие разговоры о массовых фальсификациях в Филадельфии. Правоохранители уже в пути".

В то же время полиция Филадельфии не знает ни о каких фальсификациях и проблемах с голосованиями, о которых заявил Трамп.

Так, в комментарии CNN полиция сообщила, что не понимает, о чем говорит Трамп.

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