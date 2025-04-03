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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
162
Время на прочтение
1 мин

Трамп убеждает в прогрессе окончания войны между Украиной и Россией

Трамп считает, что Украина и Россия "хорошо сотрудничают" с США в этом вопросе.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп увидел прогресс в переговорах по прекращению российско-украинской войны.

Об этом он заявил в выступлении вблизи Белого дома.

"Я думаю, мы имеем хорошее сотрудничество со стороны России и Украины, нам нужно это (войну, - ред.) остановить", — добавил американский лидер.

Он в очередной раз подчеркнул, что следует остановить эту войну, потому что речь идет о значительных жертвах с обеих сторон.

"Они умирают, их уничтожают. Они не из нашей страны – из других стран, но они люди из России, из Украины", — добавил американский президент, в очередной раз заверив, что хочет остановить это.

Он еще раз повторил, что "эта бессмысленная война" не началась бы, будь он президентом с самого начала.

Напомним, что представитель Путина — глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев — поедет в Вашингтон, где встретится с представителем президента США Дональда Трампа.

Дата публикации
Количество просмотров
162
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