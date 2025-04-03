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Трамп убеждает в прогрессе окончания войны между Украиной и Россией
Трамп считает, что Украина и Россия "хорошо сотрудничают" с США в этом вопросе.
Президент США Дональд Трамп увидел прогресс в переговорах по прекращению российско-украинской войны.
Об этом он заявил в выступлении вблизи Белого дома.
"Я думаю, мы имеем хорошее сотрудничество со стороны России и Украины, нам нужно это (войну, - ред.) остановить", — добавил американский лидер.
Он в очередной раз подчеркнул, что следует остановить эту войну, потому что речь идет о значительных жертвах с обеих сторон.
"Они умирают, их уничтожают. Они не из нашей страны – из других стран, но они люди из России, из Украины", — добавил американский президент, в очередной раз заверив, что хочет остановить это.
Он еще раз повторил, что "эта бессмысленная война" не началась бы, будь он президентом с самого начала.
Напомним, что представитель Путина — глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев — поедет в Вашингтон, где встретится с представителем президента США Дональда Трампа.