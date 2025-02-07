Трамп убежден, что имеет прогресс в остановке войны в Украине

Он продолжает заявлять о том, что работает, чтобы остановить войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп 6 февраля 2025 принял участие в ежегодном Национальном молитвенном завтраке и вспомнил в своих речах о войне в Украине и на Ближнем Востоке.

Об этом пишет "Голос Америки".

Национальный завтрак – это ежегодная встреча представителей власти, общественных организаций, лидеров религиозных конфессий, бизнеса с целью совместного обсуждения важных вопросов и молитвы.

В этом году президент США выступил на двух "завтраках" — сначала в Конгрессе, а затем в столичной гостинице Гилтон в рамках саммита Международной религиозной свободы.

В частности, Трамп заявил, что якобы по вине предыдущей администрации начались войны в Украине и на Ближнем Востоке. Но он работает над тем, чтобы остановить войну в Украине и освободить израильских заложников в Газе.

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Трамп отметил, что в переговорах по миру в Украине есть определенный прогресс.

"Все эти миллионы детей…. вы знаете, солдат просто уничтожают две страны. Вероятно, 800 тысяч россиян, 600 — 700 тысяч украинцев, молодые люди просто лежат на поле боя, мертвые. Там ужасная ситуация. Мы очень упорно работаем, и я думаю, прогрессируем, чтобы остановить это", — за.

"Я говорил серьезно, если их не будет дома до того момента, как я приду на должность, на Ближнем Востоке начнется ад", — сказал Трамп по заложникам ХАМАСа.

"Как президент, я не успокоюсь, пока все оставшиеся заложники не будут возвращены их семьям", – резюмировал он.

Напомним, специальный представитель США по Украине и РФ Кит Келлог заявил о планах обсуждать окончание войны в Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года.

До этого, чиновник неоднократно говорил о том, что в команде главы США Дональда Трампа разработали "надежный план" для прекращения боевых действий, а также начала переговоров Украины с РФ.

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