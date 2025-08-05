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Трамп удивил новым заявлением о ядерных ракетах: что сказал
Трамп удивил журналистов, заявив, что намерен строить «ядерные ракеты».
Президент США Дональд Трамп удивил журналистов необычным заявлением во время прогулки по крыше Белого дома.
Об этом пишет Fox News.
На вопрос репортера о планах строительства Трамп коротко ответил: «Ракеты, ядерные ракеты…».
Эта странная беседа с прессой привлекла внимание своей неординарностью и смыслом. На самом деле президент США Дональд Трамп сегодня осмотрел место будущего строительства бального зала площадью 8 тысяч квадратных метров. Ее планируют построить рядом с Восточным крылом Белого дома.
Финансирование проекта, стоимость которого составляет около 200 миллионов долларов, обеспечит лично Трамп. Строительство должно начаться в сентябре, чтобы успеть завершить к концу его президентского срока в январе 2029 года.
Напомним, президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором российский президент Владимир Путин прекратит убийства людей. Это цены на энергоносители.