Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп удивил журналистов необычным заявлением во время прогулки по крыше Белого дома.

Об этом пишет Fox News.

На вопрос репортера о планах строительства Трамп коротко ответил: «Ракеты, ядерные ракеты…».

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Эта странная беседа с прессой привлекла внимание своей неординарностью и смыслом. На самом деле президент США Дональд Трамп сегодня осмотрел место будущего строительства бального зала площадью 8 тысяч квадратных метров. Ее планируют построить рядом с Восточным крылом Белого дома.

Финансирование проекта, стоимость которого составляет около 200 миллионов долларов, обеспечит лично Трамп. Строительство должно начаться в сентябре, чтобы успеть завершить к концу его президентского срока в январе 2029 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором российский президент Владимир Путин прекратит убийства людей. Это цены на энергоносители.